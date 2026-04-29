Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 29 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de abril, la temperatura rondará entre los 8 y 23 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 29 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 92 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.