Desde el Frente 22 de Agosto celebran poder continuar percibiendo el Programa Volver al Trabajo

El Frente 22 de Agosto de Jujuy es una organización social y política que integra la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en la provincia de Jujuy.

Actúa como movimiento territorial y barrial, enfocándose en la defensa de derechos laborales, la gestión de planes sociales y la protesta contra la criminalización de la actividad social.

Luego de conocerse a favor esta medida cautelar en la causa «Ledesma, Andrea Liliana y otros c/ Estado Nacional», la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se aprobó nuevamente la liquidación del Programa Volver al Trabajo por $ 72.384.624.000.

Sobre esto la dirigente Silvia Valdiviezo del Frente 22 de Agosto mostró su beneplácito por esta resolución lograda y señaló, “Durante meses nos quisieron sacar el Programa Volver al Trabajo. Nos quisieron convencer de que no había plata, de que no servía luchar, de que había que agachar la cabeza”.

Mencionando además, “pero el Frente 22 de Agosto, junto a las demás organizaciones sociales, los movimientos populares, las cooperativas y cada compañera y compañero de los barrios, salimos a la calle para defender lo que es nuestro. Bancamos ollas populares, cortes, asambleas y presentaciones judiciales cuando nos querían borrar del mapa. Y hoy tenemos que decirlo fuerte: ganamos”.

Recordando en este sentido que, “por una medida cautelar que logramos en la causa «Ledesma, Andrea Liliana y otros c/ Estado Nacional», la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tuvo que aprobar la liquidación del Programa Volver al Trabajo por $ 72.384.624.000”.

Resaltando a la vez, “esa plata no va para los bancos ni para el FMI. Va directo a la CBU de cada trabajadora y trabajador, a través del Banco Nación, como corresponde”.

También agregó la dirigente, “esto no fue magia. No fue un favor de Milei. Esto lo arrancamos con la lucha unitaria de todas las organizaciones que no nos quedamos en casa. Lo arrancamos con amparos, con la calle, con unidad en la pelea”.

“Desde Nación nos quieren con hambre y sin derechos. Pero hoy les demostramos que cuando el pueblo se organiza, no hay decreto que aguante. Donde hay unidad, hay conquista. Donde hay lucha, hay respuesta”, agregó.

Enfatizando finalmente, “por eso, compañeras: el 5 se paga porque peleamos. Porque no nos rendimos. Porque mientras ellos especulan, nosotros ponemos el cuerpo. ¡Felicitaciones a cada organización que bancó esta pelea. A seguir defendiendo el trabajo y la dignidad. La lucha sirve y sirve para ganar!