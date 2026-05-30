Argentinos desaparecidos en Libia: El silencio del gobierno que nadie quiere explicar

Paula Giménez y Lucas Aguilera, periodistas del medio argentino NODAL, llevan más de 48 horas sin dar señales de vida tras ser retenidos por fuerzas armadas libias durante una misión civil hacia Gaza.

Dos periodistas argentinos permanecen desaparecidos en territorio libio desde el último domingo, en medio de una misión humanitaria internacional que intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda sanitaria y alimentos.

Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera, directores de investigación del medio latinoamericano NODAL, quienes integraban el convoy Global Sumud Maghreb como parte del equipo de salud y acompañamiento.

La caravana había partido hace un mes desde Mauritania y estaba compuesta por diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 voluntarios de 25 países. Sin embargo, nunca logró arribar a Gaza.

La última comunicación antes de desaparecer

El domingo 24 de mayo, una delegación avanzada del convoy (integrada por Giménez, Aguilera y otros ocho activistas internacionales) se acercó a un puesto de control militar cercano a la ciudad de Sirte, en el este de Libia, con el objetivo de negociar el paso seguro de la caravana.

Según relataron desde la organización, a las 15.22 horas locales uno de los integrantes del grupo alcanzó a informar que estaban siendo trasladados en “tres furgonetas blancas”. Desde entonces, no volvió a existir contacto alguno con ellos.

La desaparición de los periodistas argentinos, y otros muchos activistas de diferentes nacionalidades, generó alarma inmediata entre organizaciones humanitarias y medios internacionales, que denuncian una situación de extrema gravedad en una región controlada por fuerzas del mariscal Jalifa Haftar.

Denuncian ataques y violencia contra el convoy

Horas después de perder contacto con la delegación negociadora, la organización del convoy denunció además un ataque directo al campamento humanitario.

A través de redes sociales alertaron: “Vehículos no identificados están embistiendo contra las tiendas de campaña y están golpeando y llevándose a la gente por la fuerza en coches y autobuses”.

Según la denuncia, las carpas fueron destruidas, varios participantes fueron arrastrados por la fuerza y el resto de la misión fue obligado a abandonar el lugar bajo situaciones de violencia física.

Las autoridades del este de Libia justificaron posteriormente las detenciones argumentando que los activistas “no habían obtenido las autorizaciones necesarias” para ingresar a la zona bajo su control. Además, afirmaron que los retenidos “reciben atención médica y humanitaria”.

Sin embargo, desde la organización humanitaria rechazaron esa explicación y sostuvieron que impedir el ingreso de asistencia civil hacia Gaza constituye una grave violación al derecho internacional humanitario.

Diez activistas retenidos de distintos países

Junto a los dos argentinos también permanecen detenidos otros activistas internacionales: la española Alicia Armesto Núñez, la polaca Laura Kwoczala, la estadounidense Jenelle Jones, el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, la portuguesa Ana Margarida Baptista, el tunecino Ashraf Joya y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.

En total son diez personas de diez nacionalidades distintas cuyo paradero exacto continúa sin confirmación oficial.

Reclamos por la ausencia de la Cancillería argentina

Mientras gobiernos como el de España confirmaron que sus representaciones diplomáticas en Libia siguen el caso de cerca y emitieron comunicados oficiales de preocupación, en Argentina todavía no hubo anuncios públicos por parte de la Cancillería.

La ausencia de respuestas oficiales generó críticas de organizaciones sociales, medios alternativos y referentes políticos, que exigen desde el domingo una intervención urgente del gobierno nacional.

En un comunicado difundido en las últimas horas, las organizaciones que impulsan la campaña por la aparición de los periodistas señalaron: “La protección de ciudadanos y ciudadanas argentinas en el exterior no constituye una opción política ni un gesto diplomático circunstancial, sino una responsabilidad ineludible del Estado argentino”.

Conferencia de prensa y un interrogante sin respuesta

Para este martes 26 de mayo fue convocada una conferencia de prensa en la sede de ATE Ciudad de Buenos Aires, encabezada por los cinco integrantes argentinos de la Flotilla Sumud Global (la rama marítima de la misma misión humanitaria) que lograron regresar al país.

Allí reclamarán información concreta sobre el paradero de sus compañeros y exigirán una actuación inmediata del gobierno argentino.

Mientras crece la preocupación internacional, la pregunta continúa abierta y sin respuestas: ¿dónde están Paula Giménez y Lucas Aguilera?

(www.infocielo.com)