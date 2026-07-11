El intendente Jorge anunció la construcción del octavo multiespacio en barrio Los Perales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria con la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la construcción de un nuevo Multiespacio en la Plaza de los Reyes Magos, ubicada en barrio Los Perales. La obra se enmarca en el programa municipal que impulsa la creación de espacios cubiertos destinados a actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales durante todo el año.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la continuidad de esta política pública que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, “esto es un programa municipal de largo aliento, estamos muy próximos ya para inaugurar el Multiespacio de Santa Rita, hemos comenzado el trabajo también en Alto Comedero, en la avenida 9 de Julio, donde también estamos construyendo otro, y ahora se abre la licitación para el barrio Los Perales”.

En ese sentido, remarcó el impacto que estos espacios generan en la vida comunitaria, “estamos distribuyendo equitativamente estos multiespacios muy requeridos, se ejecutarán dos más: uno para la Plaza La Tusca, Cuyaya, y estamos también con un proyecto muy importante en la Delegación de Villa Jardín de Reyes. Todo esto tiene que ver con generar espacios que sirvan todo el año, fundamentalmente pensando en las familias, pensando en los niños, en los largos veranos que tenemos, que son muy lluviosos lo que dificulta el poder concentrar la reunión familiar, vecinal, deportiva y cultural, y los multiespacios están significando eso: la vocación de integrar, de incluir”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que la apertura de sobres representa un nuevo avance dentro del plan de infraestructura urbana que viene desarrollando el municipio, “estamos dando continuidad a un programa que se estableció desde el municipio hace unos años, que tiene que ver con los multiespacios en distintos barrios de la ciudad. Hoy abriendo la licitación por el multiespacio N° 8 de la ciudad en barrio Los Perales, en la Plaza de los Reyes Magos, espacio verde contiguo al Parque Botánico Municipal, plaza que no solamente se usa para la actividad deportiva y social, sino que también forma parte de dicho parque, y todas las charlas previas al ingreso de las distintas delegaciones escolares se realizan en este espacio”.

Respecto del proceso licitatorio, Montiel valoró la participación del sector privado local y anticipó que la evaluación de las ofertas se realizará con celeridad, “estamos conformes con la participación de las empresas locales, tenemos seis propuestas, se han abierto para luego ser analizadas desde el punto de vista legal, luego desde la parte técnica para poder adjudicar. La idea es realizar estos trámites con toda la premura del caso para poder habilitar el inicio de la obra a la brevedad posible”.

Finalmente, el funcionario repasó el estado de avance del programa de multiespacios y destacó la apropiación que realizan los vecinos de estas nuevas infraestructuras, “tenemos cinco multiespacios finalizados, el sexto, que es en la plaza de barrio Santa Rita, en San Pedrito, está en un 98% y lo terminamos en los próximos días. Y tenemos el que está en proceso de ejecución, la parte estructural de hormigón, en el acceso a las 150 Hectáreas sobre avenida 9 de Julio, así que vamos bien con las obras, y lo más importante es cómo la gente se apropia de estos espacios. Un ejemplo claro es el último habilitado, que es el de barrio General Arias, tiene una actividad fenomenal y los vecinos lo adoptaron inmediatamente”.