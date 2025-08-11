Este domingo se realizará el festejo del Día del Niño en el Parque San Martin

11 / agosto / 2025 Actualidad
La celebración destinada especialmente para los niños y niñas de la ciudad, se desarrollará en el Centro Deportivo Nro. 1 Hugo “Pajarito” Cid Conde del Parque San Martin, organizado por el municipio capitalino y el Gobierno de la Provincia; el evento propone a la familia una mañana colmada de alegría, juegos, música en vivo, espectáculos, sorpresas, entrega de kits de bienvenida y muchas actividades recreativas hasta las 14 horas.
Es de resaltar que el festejo tiene como objetivo generar un espacio de encuentro familiar, promoviendo valores de integración, contención y el derecho al juego. Desde el municipio, se preparó una agenda cargada de entretenimiento, con la participación de distintas áreas municipales y organizaciones que acompañarán la celebración con diferentes sorpresas, desde actividades recreativas, deportivas y muchos juegos.
Será una oportunidad para disfrutar de una mañana diferente, gratuita y al aire libre, celebrando la niñez con todo el color y la calidez que caracteriza a esta tradicional fecha en la ciudad. También los niños y niñas podrán disfrutar de competencias de bicicletas, espacios deportivos y una kermés con propuestas lúdicas tradicionales en diferentes sectores del parque, como la cancha de básquet y las canchas ubicadas frente al Regimiento.
Se recordó que las entradas son gratuitas y deberán retirarse previamente en los Centros de Participación Vecinal (CPV), en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en la sede central de la Municipalidad y Radio Muni. Las entradas incluirán un número, ya que durante el evento se realizarán sorteos con premios para los asistentes.
Ago 08, 2025 0En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Ago 08, 2025 0
Ago 07, 2025 0
Ago 11, 2025 0Hay turnos disponibles en Jujuy y es importante darle visibilidad a todas las personas que puedan presentar síntomas, con lo difícil que es hoy conseguir un turno médico, a través de esta...
Ago 08, 2025 0
Ago 07, 2025 0
Ago 07, 2025 0