Belgrano se hizo fuerte en Alberdi, le ganó a Aldosivi y sigue firme en la pelea

Con gol de Lucas Zelarayán, el «Pirata» venció 1-0 a Aldosivi en Alberdi. La expulsión de Emiliano Rigoni complicó el partido, pero el equipo de Ricardo Zielinski sostuvo la ventaja.

Belgrano consiguió un triunfo clave en el Gigante de Alberdi y mantiene viva su ilusión de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura. Fue 1-0 ante Aldosivi, en un encuentro que parecía controlado, pero que se volvió tenso tras quedarse con un jugador menos.

Un primer tiempo con premio

El Pirata mostró superioridad en la primera mitad, aunque le costó traducirla en situaciones claras. La más peligrosa llegó con un potente remate de Lucas Zelarayán que estalló en el travesaño.

Sin embargo, el propio “Chino” tendría revancha minutos después: tras una jugada colectiva, definió con precisión dentro del área y marcó el 1-0 que hizo explotar Alberdi.

La expulsión que cambió todo

El inicio del complemento modificó el rumbo del partido. A los pocos minutos, Emiliano Rigoni vio la tarjeta roja directa tras protestar una infracción, dejando a Belgrano con diez hombres.

A partir de allí, el encuentro se inclinó en favor de la visita, que adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Thiago Cardozo.

Resistencia y carácter

El equipo de Ricardo Zielinski supo reacomodarse rápidamente, reforzando el mediocampo y apostando a la solidez defensiva.

Aldosivi tuvo sus chances, incluida una jugada clarísima que fue salvada sobre la línea por Leonardo Morales en los minutos finales. Esa acción resultó decisiva para sostener la ventaja.

Tres puntos que valen oro

Con este triunfo, Belgrano alcanzó los 22 puntos en la Zona B y quedó bien posicionado en la pelea por ingresar a los playoffs del Torneo Apertura.

Más allá del sufrimiento en el cierre, el Pirata demostró carácter y capacidad de adaptación en un contexto adverso, dos cualidades que pueden resultar determinantes en la recta final del campeonato.

(Cadena3)