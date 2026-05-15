El Festival de Cine de las Alturas estrenó “Horror Andino” con salas llenas en Jujuy

Más de 300 personas participaron de las funciones de capital y el interior en la nueva sección del Festival.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas tuvo la apertura oficial de la sección “Horror Andino” en las salas de Cine Annuar Shopping, Cine Auditorium Julio Lencina y el Complejo Cultural “Manka Fiesta” de la ciudad de La Quiaca, con una gran convocatoria de público que acompañó el inicio de esta propuesta dedicada al cine de terror de la región.

La programación especial comenzó con una sala colmada en Cine Annuar Shopping para la presentación de la película “El Susurro”, función que contó con la presencia de los productores de la película, Fernando Díaz, Roxana Ramos y Gonzalo Calzada, padrino de la sección. La experiencia sorprendió al público no solo por la proyección sino también por la aparición del “Ukako”, personaje que recorrió las salas y ambientó la jornada de manera especial. En simultáneo en La Quiaca se realizó la función de “Chuzalongo”, marcando el inicio de la sección en el interior de la provincia y demostrando el gran interés del público joven por este tipo de propuestas cinematográficas.

La trasnoche continuó en el Cine Auditorium Julio Lencina con una sala completamente ambientada para el terror, donde se proyectaron “El Soldado y el Diablo” y “La Virgen de la Tosquera”.

Además de las proyecciones, la sección contará mañana sábado 16 con el “Encuentro de Cine de Terror” en el Cine Auditorium, con la participación de los directores Diego Bellocchio, Roxana Ramos y Fernando Díaz, moderado por Gonzalo Calzada. Los referentes compartirán sus experiencias sobre la realización de cine de género y el crecimiento del terror en Argentina y Latinoamérica.

Programación de «Horror Andino»

La programación de “Horror Andino” continuará recorriendo distintos puntos de la provincia, fortaleciendo el acceso al cine en el interior y acercando producciones de género a nuevos públicos. La propuesta tendrá funciones especiales en Purmamarca, San Pedro y El Carmen, consolidando al Festival como un espacio federal que lleva el cine a cada rincón de Jujuy.

La jornada continúa hoy a las 19:30 en Purmamarca con las funciones de “Serafina” y “El Susurro”, mientras que en San Salvador de Jujuy, a las 23 hs en Cine Auditorium, se presentará “Mitra, apaga la luz para ver” con la presentación del director.

La sección llegará también a San Pedro con las proyecciones de “El Desentierro” y “El Susurro” a las 19 hs en el Centro Cultural Casa de la Cultura, acercando la experiencia de Horror Andino al público de las yungas jujeñas y ampliando el alcance territorial del festival.

El domingo en el último día del festival, en la sala del Cine Auditorium se realizará la Muestra de Cortometrajes Horror Andinoa las 17hs y, en El Carmen, se proyectará “Nicacio en la oscuridad” junto al largometraje “Chuzalongo”a las 18 hs en Casa de la Cultura. Esta última película también tendrá función en capital, en la sala Auditorium, a las 19 hs.

No te quedes sin ver las funciones del mejor cine andino toda la programación puede consultarse en las redes oficiales del festival y en cinedelasalturas.com.ar