Scioli destacó a la provincia de Jujuy como un faro para el turismo del NOA

Lo hizo el funcionario nacional en esta provincia, invitado por el gobernador Carlos Sadir a una rueda con productores y una charla con estudiantes.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recorrió esta tarde la provincia de Jujuy, donde fue recibido por el gobernador Carlos Sadir y el senador Ezequiel Atauche. La agenda incluyó un encuentro con referentes hoteleros, bodegueros y gastronómicos locales y un intercambio con estudiantes de Turismo de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

La reunión con los productores y empresarios se realizó en la localidad de Uquía, luego de conocer Viñas de Uquía, la bodega de malbec ubicada a mayor altura en el mundo. Scioli aseguró allí estar complacido “por haber coordinado una agenda de estas características, con los grandes emprendedores, los que invierten, los que tienen expectativas para el desarrollo de este sector clave”. A la vez, destacó el valor de la formación en turismo en la provincia: “Recursos humanos de calidad es un tema que los inversores ven con mucha atención a la hora de definir inversiones”.

Por otra parte, el secretario recordó el reconocimiento que obtuvo la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad: “Fuimos a la UNESCO, la presentamos y lo logramos”, y destacó “las artesanías, la gastronomía local, la música, la infraestructura y todo lo que la provincia de Jujuy tiene para ofrecer, como un gran faro que atrapa el turismo del norte argentino”. En línea con esto, se comprometió a seguir trabajando para ampliar aún más el potencial turístico jujeño.

Por último, Scioli destacó: “Ya nadie más dice que Argentina es un país caro. Argentina es un destino valioso. ¿Por qué? Por la calidad, por la gastronomía y por la seguridad, que es un tema central”.

A su turno, Sadir expresó: “Hay una decisión nuestra de trabajar con el sector que es importantísimo, por la cantidad de puestos de trabajo que va generando y cómo va creciendo”. Manifestó tener “toda la esperanza para seguir trabajando bien porque Jujuy tiene un gran diferencial respecto de cualquier otra provincia o cualquier otro lugar del mundo, que es nuestra gastronomía, nuestros paisajes que son únicos, nuestra cultura y nuestra historia”. “Jujuy, en materia turística, no tiene techo”, declaró.

Además, el gobernador explicó que, desde el sector público, la tarea es “dotar de herramientas y dar las oportunidades para que los privados puedan invertir y hacer el desarrollo que todos queremos”.

El ministro de Turismo y Cultura jujeño, Federico Posadas, también participó del encuentro y dijo: “Acá demostramos que el turismo es política de estado”. “Venimos trabajando con el gobernador para seguir consolidando el turismo en la provincia”, agregó y puntualizó: “Hemos logrado aumentar la inversión y esto ha sido consecuencia del trabajo integrado entre lo público y lo privado”.

Más tarde, el funcionario nacional se trasladó a Humahuaca, a la sede que tiene la UNJu en esa localidad. Allí realizó una recorrida, acompañado del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, César Arrueta, y otras autoridades, con el objetivo de promover la Licenciatura en Turismo y acompañar a los futuros profesionales del sector. También brindó una charla para los estudiantes presentes de esa carrera.

En ese marco, Scioli se refirió a la intención de “seguir creciendo en un sector que es estratégico, el turístico, como lo afirmó el presidente Javier Milei”.

Como parte de la agenda, el secretario nacional también tiene previsto regresar a la capital provincial para visitar la exposición de la Semana Gastronómica de Jujuy en la Plaza Vilca, el Hotel Amerian y conocer el Museo Lola Mora, cuya inauguración se espera para este año y que contará con la exposición de seis de las obras fundamentales de la artista del Norte.