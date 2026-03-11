El Episcopado el que integra el obispo de Jujuy tiende puentes con la sociedad y sus distintos sectores

Durante una jornada de encuentros, los obispos de la Comisión Ejecutiva compartieron reflexiones sobre la situación social del país e iniciativas que se debaten en el Congreso.

En el marco de una serie de encuentros realizados el 10 de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, junto con los miembros de la Comisión Ejecutiva, recibió al subsecretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo, quien se acercó a la sede del Episcopado para saludar a los integrantes de la Comisión Permanente.

La reunión se desarrolló en un clima cordial y formó parte de una serie de contactos institucionales que destinado a fortalecer los vínculos y el diálogo entre la Iglesia y distintos ámbitos de la vida pública.

Por la tarde, monseñor Colombo mantuvo otro encuentro junto al secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El mandatario provincial estuvo acompañado por el director provincial de Culto, Juan Torreiro.

Durante la reunión se compartieron reflexiones sobre diversas realidades sociales y los desafíos que plantea la actual situación socioeconómica del país. El intercambio se desarrolló en un clima de diálogo respetuoso y de escucha mutua.

En el transcurso de la jornada también fueron recibidos diputados de distintos espacios políticos interesados en conocer la mirada del Episcopado sobre algunas iniciativas legislativas en debate.

Entre los temas abordados se mencionaron proyectos vinculados con la baja de la edad de imputabilidad y la ley de protección de los glaciares.

Estos encuentros se inscriben en la voluntad del Episcopado de mantener puentes de diálogo con diversos actores de la sociedad y con los distintos sectores de la vida institucional del país.