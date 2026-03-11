Denuncian a Manuel Adorni por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York

La diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, presentó un escrito para determinar la responsabilidad penal del jefe de Gabinete por la inclusión de Bettina Angeletti en el vuelo presidencial. El abogado Gregorio Dalbón también pidió que se investigue al funcionario por presunta malversación de fondos públicos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York. Una presentación fue realizada por Marcela Pagano por presunto peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada le reclamó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia al exvocero. El abogado Gregorio Dalbón también llevó un escrito ante la Justicia por malversación de fondos.

La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo el letrado ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

La denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

De acuerdo con información periodística de público conocimiento que dió cuenta que el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trasladando en dicha aeronave a su esposa.

Según surge de la propia explicación brindada públicamente por el funcionario, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales.

De confirmarse tales extremos, la utilización de recursos públicos -en particular, de una aeronave oficial destinada al transporte del Presidente de la Nación y comitivas oficiales- para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en los artículo 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado.

“En ese sentido, corresponde destacar que los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública, por lo que su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal”.

Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

En paralelo a la presentación de Dalbón, la diputada Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de LLA en la Cámara baja, también se presentó ante la Justicia. Según dijo, el objetivo es que «se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta».

En un mensaje en sus redes, recordó la rueda de prensa del 13 de agosto del 2024 en la que Adorni anunció la firma del Decreto 712/2024 destinada a prohibir el uso de aeronaves oficiales para el traslado de familiares de funcionarios, medida que podría ser aplicada en su contra. «No se van a poder usar aviones públicos para (…) traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública», dijo quien por entonces era vocero presidencial.

En el escrito al que accedió Ámbito, la legisladora nacional señala que los hechos «cobran especial gravedad institucional» si se tiene en cuenta que diez antes del viaje «la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas», entre ellas, se impone un máximo de un funcionario por evento internacional y se obliga a presentar una justificación explícita por la presencia de cada integrante adicional.

El denunciado, asegura Pagano en la denuncia, «no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió», del cual señala que en el último tiempo ha visto «ampliadas sus facultades, requiriéndose ahora su firma para toda erogación de partidas presupuestarias del Estado, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo cual le confiere una posición de especial responsabilidad en la administración de los recursos públicos y agrava la reprochabilidad de la conducta denunciada».

En diálogo con este medio, Pagano no dudó en afirmar como «delictivas» las acciones de Adorni y recordó otros antecedentes, como el haber echado al Jefe de la Fuerza Aérea por utilizar vuelos del Estado para uso personal. «Por ese caso hubo cadenas nacionales de funcionarios como (Luis) Petri para mostrarlo como caso ejemplificador de que este Gobierno combatía los privilegios de la casta política», dijo.

El viaje de la esposa de Adorni junto a la comitiva oficial «deja en evidencia que esto era un relato para entretener a la opinión pública», continuó la diputada, mientras «por atrás los que roban ahora son los que se dicen “anti casta”.

«Es muy grave que Adorni haya señalado que fue el propio Presidente -lo dijo en su reportaje a Feinman- quien invitó a su esposa a un viaje oficial a Nueva York», añadió y se lamentó por el viraje en la conducta de los funcionarios nacionales: «Que lejos quedó aquel Gobierno cuyo presidente Milei a poco de asumir solo hacía vuelos en aerolínea pública incluso arriesgando su propia integridad física pero esforzándose por mostrar austeridad».

Para Pagano, el caso de Bettina Angeletti demuestra que están haciendo «lo contrario a lo que veníamos a combatir» y le pidió al presidente Milei que aclare «si es cierto lo que dijo su jefe de Gabinete respecto a que fue él quien subió a la comitiva oficial a esposas ajenas».

Más temprano, en la publicación en «X», la diputada fue por más y le exigió medidas contundentes al Presidente de la Nación: «Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la CASTA», dijo respecto del funcionario que actualmente se encuentra acompañando a la comitiva oficial. Y apelando a la recordada frase del mandatario libertario, añadió: «¡AFUERAAAAA!

También disparó contra el diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, sobre quien recordó que en 2024 ordenó el despido del jefe de la Fuerza Aérea por hacer uso indebido de aeronaves. «¿Ahora pedirá lo mismo para su jefe Manuel Adorni? ¿O no todo el que las hace las paga?», cerró.

Además de investigar la responsabilidad penal de Adorni, la denuncia de Pagano también solicita a la Justicia que se dilucide el rol y la culpabilidad de «otros funcionarios que hubieran intervenido en la autorización o facilitación del embarque de la Sra. Angeletti en la aeronave oficial». Y pone el foco en el área que se encuentra bajo la tutela de Karina Milei: «En particular de quienes desde Presidencia de la Nación “invitaron” a la cónyuge del denunciado a sumarse a la comitiva».

