Grave amenaza al plantel de Newell’s: Ataque con una molotov y un mensaje intimidante

Una persona incendió el auto de un futbolista y dejó una bandera con una fuerte advertencia dirigida al equipo.

El clima en Newell’s se volvió aún más tenso tras la caída frente a Banfield, luego de que se registrara un grave episodio de violencia vinculado a la barra brava que incluyó amenazas directas al plantel profesional, lo que generó una gran preocupación.

De acuerdo con la información publicada por el diario El Ciudadano, un individuo logró ingresar al predio deportivo Bella Vista y arrojó una bomba tipo molotov contra el vehículo del futbolista Facundo Samuel Guch, integrante del plantel rojinegro.

El incendio no alcanzó a expandirse y solo generó daños superficiales en la carrocería del automóvil antes de ser controlado. Tras concretar el ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar sin ser identificado.

Horas después, personal policial halló una bandera de aproximadamente diez metros de largo con una amenaza explícita dirigida a los jugadores. “Ganen o balas para todos”, decía el mensaje pintado con aerosol. El elemento fue secuestrado por peritos con el objetivo de analizar posibles huellas o indicios que permitan dar con los responsables.

La Policía de Rosario inició una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar cómo el atacante logró acceder al sector del hotel dentro del predio. Los investigadores trabajan sobre registros de cámaras de seguridad tanto internas como de la zona cercana, mientras intentan establecer si hubo colaboración externa para colocar la bandera intimidatoria incluso cuando ya había presencia policial en el lugar.

El episodio profundiza la preocupación alrededor del presente deportivo e institucional del club, que atraviesa un momento complejo mientras pelea por mantenerse fuera de la zona comprometida en la tabla.

Cuando el micro del plantel de la Lepra se retiraba del estadio, unos fanáticos se acercaron y gritaron de todo. «¡Nos van a mandar al descenso, hijos de p***!»y ¡Pongan huevo, cagones!», fueron algunos de los insultos que se escucharon, entre muchos otros.