El Círculo Odontológico inauguró en Perico la Delegación El Carmen

Con una destacada participación de socios, colegas, familias odontológicas y autoridades, quedó oficialmente habilitada la nueva delegación ubicada en avenida Italia Nº 510.

El Círculo Odontológico de Jujuy vivió una jornada histórica con la inauguración de su nueva Delegación El Carmen, en la ciudad de Perico, un importante paso institucional que fortalece la presencia de la entidad en el interior de la provincia y reafirma su compromiso con la federalización de la odontología jujeña.

Este nuevo espacio se suma a la Sede Central, en Capital, y a la delegación de San Pedro, consolidando una red institucional cada vez más cercana a los profesionales de toda la provincia.

La apertura de esta delegación representa el resultado del trabajo sostenido, la visión y el compromiso de la Comisión Directiva, que continúa impulsando acciones destinadas a fortalecer la profesión, ampliar servicios y brindar mayores oportunidades a los odontólogos jujeños.

Al respecto, la presidenta del Círculo Odontológico de Jujuy, Dra. Patricia Barra, expresó: “Esta nueva delegación representa mucho más que un edificio; es la posibilidad de estar más cerca de nuestros colegas y de la comunidad. Seguimos creciendo con una mirada federal, fortaleciendo nuestra presencia en el interior y generando nuevos espacios para la capacitación, el acompañamiento profesional y la prevención en salud bucal”.

Con 88 años de trayectoria, el Círculo Odontológico de Jujuy se consolida como la institución madre de la odontología jujeña, trabajando permanentemente en la defensa de la profesión, el acompañamiento a sus socios y la promoción del crecimiento de la actividad odontológica en todo el territorio provincial.

De esta manera, la nueva delegación permitirá a los profesionales del interior realizar trámites administrativos, presentar presupuestos, efectuar consultas y acceder a la compra de insumos odontológicos con mayor comodidad, evitando traslados a San Salvador de Jujuy.

Por otra parte, esta nueva delegación también se convertirá en un espacio estratégico para el trabajo territorial que desarrolla la Comisión de Prevención del Círculo Odontológico de Jujuy, siendo Perico un espacio donde se fortalecerán las acciones de sensibilización, educación y concientización sobre la salud bucal destinadas a embarazadas, niños, familias, docentes e instituciones de la comunidad, promoviendo hábitos saludables desde los primeros años de vida.

La Comisión de Prevención viene desarrollando una intensa labor social en distintos puntos de la provincia y, con esta nueva delegación, podrá ampliar su presencia en Perico y zonas aledañas, acercando campañas, talleres y actividades preventivas que contribuyan al cuidado integral de la salud bucal de las infancias y de las futuras madres.

La inauguración de esta nueva delegación refleja el crecimiento sostenido de la institución y el compromiso de seguir construyendo un Círculo Odontológico más fuerte, más cercano y al servicio de cada odontólogo jujeño y de la comunidad en general.