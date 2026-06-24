Con amor y fe, la fundación en formación «Fe y Esperanza» acompañó a los pacientes del Hospital Pablo Soria

​La Institución, actualmente en proceso de constitución, continúa consolidando su labor comunitaria y espiritual al brindar contención a quienes atraviesan momentos difíciles.

​En esta oportunidad, y bajo la coordinación del Doctor Sergio Omar Assef, sus integrantes visitaron las instalaciones del Hospital Pablo Soria con el firme propósito de acercar acompañamiento, amor y la palabra de Dios a los internados y a sus familias.

​Con donaciones y el corazón dispuesto a escuchar, el equipo repartió biblias y bolsas con elementos de primera necesidad para los presentes.

​Más allá de la ayuda material, el verdadero motor de la jornada fue la contención espiritual: un oído atento y una oración compartida para renovar las fuerzas de quienes afrontan momentos de enfermedad.

“Desde ‘Fe y Esperanza’ valoramos la importancia de estas acciones tempranas, reafirmando nuestro compromiso de seguir construyendo este espacio solidario para ser un puente en cada rincón donde haga falta una palabra de aliento», expresó Assef.