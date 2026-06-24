Mataron a una mujer en barrio Aéreo Parque de Alto Comedero

Fuentes en la investigación confirmaron que en los últimos minutos de la noche de ayer, martes, se produjo la violenta muerte de una mujer identificada como Nora Beatriz Borda de 48 años de edad.

El femicidio ocurrió en un domicilio de calle Tte. 1 Vázquez al 800 en el sector del barrio Aéreo Parque en Alto Comedero, a una cuadra de la Seccional 46.

Por el crimen está detenido un hombre identificado como Rodrigo Chazarreta de 35 años, quien sería el ex cuñado de la víctima.

Fuentes extraoficiales deslizaron que el presunto femicidio ocurrió alrededor de la media noche del martes, en circunstancias en que la víctima se encontraba sola conversando con su ex cuñado en el comedor del inmueble, domicilio que compartía junto a su hijo menor de edad, su ex pareja y dos hermanos del mismo , los cuales al momento del hecho de sangre habrían estado descansando en otra habitación de la casa.

Según la fuente, en la conversación imprevistamente el detenido habría alzado un arma blanca y comenzó a agredir a la mujer, produciendo profundos cortes en distintos puntos del cuerpo de la víctima.

Ante los gritos de auxilio de la mujer la ex pareja y su ex cuñado acudieron en su ayuda y redujeron a su hermano.

Posteriormente llegó la Policía y el Same, estos últimos corroboraron que Nora Borda había fallecido por PCR producido por un shock hipovolémico, ocasionado por las graves heridas realizadas con el arma blanca.

Por orden de la fiscalía Rodrigo Chazarreta quedó detenido y fue trasladado al hospital Pablo Soria a recibir curaciones, debido a heridas producidas con el arma blanca con la que habría ultimado a la mujer, y para ser tratado por un supuesto brote psicótico que tuvo en el crimen y durante su aprehensión.

El fiscal del MPA y la división Homicidios están abocados en las pesquisas por el crimen de Nora Beatriz Borda y el móvil que habría llevado a un nuevo femicidio en la provincia.

En tanto el cadáver de la mujer fue trasladado a la Morgue Judicial para una autopsia; En cuanto al hijo de la mujer de ocho años de edad , que padece de TEA , autismo , habría quedado a cargo de un familiar de la víctima.

(Policiales de Jujuy)