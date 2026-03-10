Anuncian que se vienen 48 horas de intensas lluvias, ráfagas y actividad eléctrica: Jujuy entre las afectadas

El fenómeno se desarrollará principalmente al oeste de Mendoza, y el área central de San Luis, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta; las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se vienen 48 horas de intensas lluvias, ráfagas y actividad eléctrica en varios puntos del país. Las alertas del ente recaen principalmente en la zona central de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y el oeste de Mendoza: todas en nivel amarillo.

Jujuy

Al igual que Salta, en San Salvador y todas las localidades del interior, la caída de agua se extendería más allá del jueves. Por la actividad eléctrica alertaron sobre la posibilidad del corte de suministro eléctrico.

Salta

Alerta por ráfagas de considerable intensidad, duración y con considerable actividad eléctrica. Para este martes y miércoles se esperan precipitaciones a lo largo de ambas jornadas. La Defensa Civil alertó sobre posibles inundaciones en el interior de la provincia.

Tucumán

A diferencia de Salta y Jujuy, donde las mínimas se ubicarán por debajo de los 20° C, en el Jardín de la República la oscilación térmica se mantendrá siempre por encima de esos valores. Altos valores de humedad.

Santiago del Estero

Fiel a la tradición santiagueña, las máximas temperaturas de la provincia llegarán a los 30° C. Por la lluvia, las condiciones de humedad se extremarán. La caída de chaparrones no tendrá considerable actividad eléctrica.

Córdoba

En La Docta, las temperaturas serán más agradables, aunque también calurosas, pero sin llegar a ser sofocantes. La mínima para el martes se ubicará en los 16° C y para ambas jornadas están previstas fortísimas ráfagas de viento. No está prevista la caída de agua.

San Luis

Lluvias, truenos y sol: para las próximas 48hs en la provincia puntana se espera un desarrollo climático inestable. La actividad eléctrica será más intensa durante la jornada del martes. No se descartan vientos Zonda.

Similar a lo que se espera en San Luis, en la principal provincia cuyana se avizora un panorama inestable, pero con mayor protagonismo del agua. La actividad eléctrica podría extenderse hasta el viernes.

(La Nación)