Funcionarios municipales desplazados: Aclararon que los hechos investigados son fuera del ámbito laboral

Los funcionarios municipales implicados en diferentes hechos en San Pedro de Jujuy fueron apartados de sus cargos sin goce de sueldo.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy informó que dos funcionarios municipales fueron apartados preventivamente de los cargos que desempeñaban, sin goce de haberes, a raíz de hechos que son materia de investigación por parte de la Justicia contravencional de la provincia.

El secretario de Gobierno, Gabriel García, explicó que la medida fue dispuesta por el intendente Julio Bravo mediante los decretos N° 452 y 453 IM/2026, con el objetivo de resguardar la institucionalidad y garantizar el normal funcionamiento de las áreas involucradas.

El funcionario aclaró que los hechos investigados ocurrieron fuera del ámbito laboral, fuera del horario de trabajo y sin la utilización de vehículos o bienes pertenecientes al municipio, correspondiendo al ámbito privado de cada una de las personas involucradas.

García señaló que cada uno de los implicados deberá ejercer su derecho a defensa en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes, mientras que el municipio continuará respetando los procesos institucionales y legales vigentes.

Asimismo, informó que las áreas afectadas seguirán funcionando con normalidad. El área de Transporte quedará a cargo del señor Díaz, mientras que el área de Turismo será conducida por el señor Aldana.

Finalmente, el secretario de Gobierno reafirmó el compromiso de la gestión municipal con la transparencia, la responsabilidad institucional y la igualdad ante la ley, destacando que se continuará trabajando para mantener la confianza de los vecinos de San Pedro de Jujuy.