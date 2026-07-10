El arzobispo porteño criticó la corrupción y convocó a la unidad en el Tedeum

Frente a Milei, Jorge García Cuerva llamó a abandonar la intolerancia, la crueldad y la indiferencia frente a los sectores más vulnerables.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó este jueves una fuerte advertencia contra la corrupción y reclamó honestidad y transparencia a la dirigencia política durante el Tedeum por el 210° aniversario de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana ante la presencia del presidente Javier Milei.

“Esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer, ahora y siempre”, afirmó durante su homilía.

García Cuerva cuestionó la existencia de “cuevas de corrupción” que, según advirtió, provocan que “los pobres sean cada vez más pobres” mientras quienes se benefician de esas prácticas se vuelven “escandalosamente cada vez más ricos”.

El arzobispo tomó la parábola del Buen Samaritano como eje de su mensaje y sostuvo que “la única salida ante el dolor y las heridas” es comprometerse con quienes sufren.

En ese sentido, alertó sobre los “caminos peligrosos” que enfrenta Argentina, entre los que mencionó “la intolerancia, los enfrentamientos constantes, la descalificación del otro, la crueldad hacia los más débiles y la discriminación”.

Advirtió que esas conductas profundizan las divisiones y la pobreza, y llamó a dejar de ser “indiferentes viajantes que pasan de largo” frente a las dificultades de los sectores más vulnerables.

“En este 9 de Julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren”, expresó.

Entre los “heridos del camino de la vida”, enumeró a los enfermos, los jubilados, los jóvenes víctimas del narcotráfico, los desocupados y las personas con discapacidad.

En otro tramo de su mensaje, García Cuerva planteó la necesidad de realizar un “examen de conciencia colectivo” y agradeció a quienes “se ponen la Patria al hombro” mediante gestos de solidaridad y fraternidad, muchas veces desde el anonimato.

“No miremos al costado buscando culpables eternos. Preguntémonos todos: ¿Estoy actuando como los que pasan de largo o dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?”, planteó.

También pidió fortalecer el diálogo, la justicia social y la honestidad para sanar las heridas de la sociedad y llamó a “construir puentes donde algunos quieren levantar muros”.

“Que este 9 de Julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral, con gestos concretos de cercanía y acogida hacia los heridos de la vida”, señaló.

Sobre el final, apeló al ejemplo de la Selección argentina y citó un mensaje de Lionel Messi para destacar la importancia del esfuerzo colectivo.

“Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”, recordó.

El Tedeum concluyó con un llamado a “seguir con la camiseta puesta” y transformar la unidad y la pasión colectiva en acciones concretas de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan.

(Cadena3)