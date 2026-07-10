El Poder Judicial de Jujuy designó las presidencias y los jueces de Feria

La Suprema Corte de Justicia, mediante Acordada Nº 55/2026, designó a los magistrados, funcionarios y empleados de todos los fueros y dependencias que prestarán servicios durante la Feria Judicial, la cual se desarrollará desde el 13 hasta el 26 de julio de 2026, inclusive.

Como es habitual, todos los fueros de la Justicia provincial, sin excepción, como así también los departamentos técnicos, administrativos y las áreas de servicio de los Centros Judiciales de San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Perico y Libertador General San Martín, contarán con magistrados, funcionarios y empleados habilitados, de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a 12:30 horas, sin tolerancia.

En lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia, la presidencia será ejercida por la Dra. María Eugenia Nieva, del 13 al 19 de julio, y por el Dr. Federico Francisco Otaola, del 20 al 26 de julio.

Asimismo, durante el receso judicial cumplirán funciones en el Alto Cuerpo los jueces:

• Dr. Martín Francisco Llamas (del 13 al 19 de julio)

• Dra. Mercedes Arias (del 13 al 19 de julio)

• Dr. Mariano Gabriel Miranda (del 20 al 26 de julio)

• Dr. Jorge Lisandro Aguiar (del 13 al 26 de julio)

• Dr. Gonzalo César de la Colina (del 13 al 26 de julio)

• Dr. Eduardo Esteban Uriondo (del 14 al 26 de julio).

La Acordada Nº 55/2026, con la nómina completa de magistrados, funcionarios y empleados habilitados para desempeñar funciones durante la Feria Judicial, así como sus eventuales modificaciones, podrá ser consultada en la página web oficial del Poder Judicial.

Cabe señalar que durante la Feria Judicial el servicio de justicia no se interrumpe. Los tribunales continúan funcionando con magistrados, funcionarios y personal especialmente designados para atender los asuntos urgentes y las actuaciones propias del período de feria.