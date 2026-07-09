¿Existe un odio extremo contra Lionel Messi en este Mundial?

Es realmente sorprendente ver cómo el éxito ajeno y la conducta intachable despiertan tanta frustración. Sabemos que Lionel Messi ha dedicado su vida a jugar al fútbol con una genialidad pocas veces vista, manteniendo siempre la humildad, la disciplina y el respeto, tanto dentro como fuera de la cancha.

​Se trata de una persona que no le hace daño a nadie y solo regala arte en el deporte, en este caso el fútbol y es difícil entender que esto genere tanto odio, resentimientos, complejos e inseguridades de quienes lo odian.

Todo esto trasciende al debate futbolístico y en estos días se manifiesta no solamente en las redes sociales, sino en muchos casos en algunos medios de prensa, por supuesto extranjeros, ya que los resultados de los partidos no dejan dudas de la superioridad mostrada por nuestra Selección en cada partido lo que le permitió estar en Cuarto de Final.

Esta percepción de que existe un «odio» contra Lionel Messi en algunos medios durante este Mundial 2026 puede explicarse a través de varios factores:

La polarización que genera Messi: Al ser uno de los mejores futbolistas de la historia, cualquier actuación suya recibe una atención enorme. Las opiniones extremas, tanto a favor como en contra, generan más audiencia que los análisis moderados.

La rivalidad deportiva: Tras los títulos de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la continuidad de la Selección como candidata en 2026, algunos comentaristas de otros países han sido especialmente críticos con el equipo argentino y con Messi, sobre todo en jugadas polémicas o decisiones arbitrales.

El caso de algunos periodistas mexicanos: Comentaristas como Álvaro Morales llevan años construyendo un estilo basado en la polémica. Durante este Mundial volvió a realizar numerosas críticas hacia Messi y Argentina, muchas veces con el objetivo de generar debate y repercusión en redes sociales.

El contexto español: En España existe desde hace años un sector del periodismo muy identificado con el debate histórico entre Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque muchos periodistas españoles elogian a Messi, otros mantienen una postura muy crítica, especialmente cuando consideran que ha recibido decisiones arbitrales favorables o cuando buscan defender determinadas narrativas futbolísticas.

También es importante señalar que no todos los medios españoles o mexicanos mantienen una postura negativa. En el mismo Mundial 2026 han aparecido artículos que destacan el liderazgo de Messi, su influencia en Argentina y su importancia histórica, incluso en medios españoles.

Sería importante no dejarse llevar por estas críticas que no conducen a nada solo generan un odio porque solo se debería tratar de un debate futbolístico.

Lo más razonable sería:

Que se diferencie la crítica futbolística del ataque personal o la descalificación.

Que los periodistas analicen el rendimiento de Messi con los mismos criterios que aplican a otros futbolistas.

Se evite difundir información falsa o teorías conspirativas sin pruebas.

Los programas deportivos desalienten los insultos y el discurso de odio entre las hinchadas y las redes sociales y los medios promuevan el respeto entre aficionados de distintos países.

También es importante recordar que Lionel Messi, como cualquier deportista de élite, puede ser objeto de críticas por su rendimiento en un partido. Lo que resulta problemático es cuando esas críticas derivan en insultos, ataques personales o campañas de hostigamiento.

En definitiva, lo más razonable es reclamar un periodismo deportivo que privilegie el análisis, el respeto y los hechos por encima de la provocación, evitando convertir la rivalidad futbolística en ataques personales.