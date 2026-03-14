Preparan la “Noche Jujuy es Turismo 2026”: Encuentro del sector con agenda, reconocimientos y espacio social

El martes 31 de marzo a las 19:30 horas, en Espacio Güemes (Alvear 759) de San Salvador de Jujuy, se realizará la Noche “Jujuy es Turismo 2026”, un encuentro organizado por la Ong. Brindar y que reunirá a emprendedores, empresarios, autoridades y profesionales del sector turístico de toda la provincia.

El evento tiene como objetivo presentar la Agenda Turística 2026 del sector privado y de municipios turísticos, generar vínculos estratégicos entre los actores de la actividad y reconocer a referentes que contribuyen al desarrollo del turismo jujeño.

En un contexto donde el turismo enfrenta desafíos y nuevas oportunidades, la iniciativa propone fortalecer el trabajo conjunto entre sector privado, municipios, organizaciones e instituciones, promoviendo una mirada estratégica para el desarrollo del destino Jujuy.

Durante la jornada se presentarán las principales actividades del sector turístico privado y público para 2026, propuestas de integración regional como la Red Andina de Turismo y el Corredor Bioceánico y se realizará la entrega de reconocimientos a líderes del turismo provincial.

El encuentro también incluirá un espacio social con gastronomía regional, música y sorteos de vouchers de servicios turísticos, generando un ambiente para el networking y camaradería entre los protagonistas de la actividad.

Desde la Ong. Brindar informaron que los cupos son limitados, por lo que invitan a empresarios, emprendedores y profesionales del sector a reservar su tarjeta con anticipación, contactándose a los siguientes números: 3885735582 – 3884857141

La Noche “Jujuy es Turismo 2026” busca consolidarse como un espacio periódico de encuentro para planificar, reconocer y fortalecer el turismo como motor de desarrollo social, económico y cultural de la provincia.