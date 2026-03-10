Dramático temporal en Tucumán con calles anegadas, barrios aislados y clases suspendidas

El Comité de Emergencia mantiene el monitoreo constante, ya que el pronóstico para los próximos días sigue siendo inestable.

El sur de la provincia de Tucumán enfrenta las graves consecuencias de un temporal que ha dejado rutas intransitables, localidades aisladas y una suspensión generalizada de actividades, incluidas las clases.

Ante la magnitud de los anegamientos, el Gobierno provincial tomó la decisión de cancelar las clases en todo el territorio hasta el viernes 13 inclusive, priorizando la seguridad ante un escenario hídrico que aún no da tregua.

El operativo de relevamiento, que comenzó a primera hora de este martes, detectó situaciones críticas en la zona de Huasa Pampa Sud y La Posta. El hecho más impactante se registró en la finca La Concepción, donde una camioneta Toyota Hilux fue hallada cubierta por el agua hasta el techo.

Aunque el vehículo presentaba una ventanilla rota, los equipos de rescate confirmaron que, afortunadamente, no se encontraron ocupantes en su interior, despejando inicialmente las dudas sobre posibles víctimas atrapadas.

Escuelas aisladas y el debate por la infraestructura de Tucumán

La suspensión de clases no solo responde a la dificultad de tránsito, sino al estado de los edificios escolares, muchos de los cuales han quedado rodeados por el agua. Mientras los directivos permanecen en alerta para convertir las escuelas en centros de evacuación si la situación empeora, la comunidad ha vuelto a poner el foco en la falta de obras de infraestructura hídrica.

Los vecinos del sur tucumano denuncian que estas inundaciones son recurrentes y que la falta de mantenimiento en caminos rurales y canales de drenaje condena a las localidades del interior a quedar bajo el agua ante cada tormenta fuerte. Por el momento, el Comité de Emergencia mantiene el monitoreo constante, ya que el pronóstico para los próximos días sigue siendo inestable.

