Capacitarán a personal minero en técnicas especiales de RCP adaptadas a las condiciones de altura

El Ministerio de Minería de Jujuy y la Cruz Roja Argentina impulsan un programa pionero de formación destinado al personal que se desempeña en campamentos mineros de alta montaña, adaptado a las condiciones geográficas y climáticas de la Puna.

En el marco de una agenda orientada a fortalecer la seguridad laboral y la prevención de riesgos en la actividad minera, el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Minería, puso en marcha junto a la Cruz Roja Argentina un programa inédito de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios especialmente diseñado para trabajadores que desarrollan sus tareas en yacimientos de altura.

La iniciativa constituye un hecho sin precedentes a nivel nacional, ya que es la primera vez que se implementa una formación adaptada específicamente a las condiciones extremas de la geografía puneña y a los desafíos que implican la altura, la hipoxia y las largas distancias hasta los centros de atención médica.

Minería sustentable

Al respecto, el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, destacó: “La minería sustentable también significa cuidar a las personas. Este trabajo conjunto con la Cruz Roja nos permite incorporar herramientas concretas para proteger la vida y la salud de quienes todos los días desarrollan su labor en condiciones complejas. Ser la primera provincia en impulsar una capacitación de estas características es una muestra del compromiso que tenemos con nuestros trabajadores y con una industria cada vez más segura y profesional”.

El programa fue desarrollado de manera exclusiva por la Cruz Roja Argentina a pedido del Ministerio de Minería y contempla talleres teórico-prácticos orientados a brindar una respuesta inmediata y eficaz ante emergencias cardiovasculares o traumatológicas en contextos de alta montaña.

Por último, el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, señaló que “la capacitación en primeros auxilios y RCP para personal que trabaja específicamente en altura es un desarrollo que hemos realizado a pedido del Ministerio de Minería de Jujuy. Es la primera vez en el país que se implementa una formación con estas técnicas especiales y estamos muy satisfechos con esta alianza, porque sabemos que redundará en un beneficio directo para los trabajadores y puede salvar vidas ante una emergencia”.