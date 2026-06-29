Ezequiel Atauche: “Con este orgullo que los jujeños tenemos vamos a construir la provincia que nos merecemos”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, mantuvo un encuentro con vecinos de San Antonio, en el marco de una nueva jornada de las Usinas Móviles, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo directo con los habitantes de cada localidad de la provincia y acercar distintos servicios a la comunidad.

«En cada charla con los vecinos se siente una energía imparable y reafirmamos que el esfuerzo del día a día vale la pena, como dice el presidente Javier Milei. Con ese orgullo que tenemos los jujeños de trabajar por un futuro mejor, vamos a construir la provincia grande que todos nos merecemos», expresó el legislador nacional.

Las Usinas Móviles brindan asesoramiento general y legal, atención en fonoaudiología, espacios para ferias de emprendedores y otros servicios adaptados a las necesidades específicas de cada comunidad. «Todo esto es posible gracias a los chicos de La Libertad Avanza, que trabajan con muchísimo esfuerzo, compromiso y vocación de servicio para ayudar a la comunidad», destacó Atauche.

En ese sentido, el senador remarcó que «algo que nos caracteriza como jujeños es la capacidad que tenemos para resolver los problemas y hacernos cargo. Seguimos demostrando que tenemos ganas, valor, inteligencia y una enorme fuerza de voluntad para salir adelante».

Finalmente, agradeció el acompañamiento de los vecinos y los alentó a mantener la esperanza. «Quiero agradecerles todo el esfuerzo que hacen cada día, yendo a trabajar, enfrentando las dificultades y sosteniendo a sus familias. Les pido que mantengan viva la esperanza, porque el Jujuy que todos nos merecemos está cada vez más cerca», concluyó.