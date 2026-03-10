Volverán a entregar nuevo petitorio integrantes de las fuerzas de Seguridad al Gobierno

Además se supo que hubo diferencias internas que surgieron dentro del propio movimiento policial durante el desarrollo del conflicto. Daniel Romero, uno de los voceros de los policías activos y retirados, se refirió a las novedades del conflicto por mejoras salariales.

Daniel Romero, vocero de los policías activos y retirados de la provincia de Jujuy, brindó detalles sobre la situación actual del conflicto que mantiene el personal policial con el Gobierno provincial en reclamo de mejoras salariales.

El representante de los efectivos explicó que continúan las gestiones para lograr que se concrete un acuerdo que, hasta el momento, solo fue planteado de manera verbal por parte de las autoridades.

Romero relató que en las últimas horas se organizó nuevamente la entrega de un petitorio formal ante las autoridades provinciales, con el objetivo de que se materialice el compromiso expresado durante las reuniones previas.

Según explicó, luego de los primeros encuentros que se realizaron en Casa de Gobierno no se volvió a establecer comunicación con la totalidad del personal policial, lo que generó confusión e incertidumbre entre los efectivos.

El vocero indicó que en un primer momento un grupo reducido de representantes participó de las conversaciones con funcionarios provinciales, donde se planteó un pedido inicial de recomposición salarial que rondaba el 30% de aumento, con la posibilidad de sumar posteriormente otro porcentaje adicional. Sin embargo, Romero señaló que esas conversaciones no tuvieron continuidad ni tampoco se informaron oficialmente los resultados al resto de los efectivos, lo que llevó a que se reorganizara la representación del personal policial.

Ante esta situación, explicó que se conformó un nuevo grupo de delegados para retomar el diálogo con las autoridades del Gobierno de Jujuy y el Ministerio correspondiente. De acuerdo con lo manifestado por Romero, el objetivo principal es lograr una mejora concreta en el salario básico de los agentes, especialmente de aquellos que recién ingresan a la fuerza.

En ese sentido, el vocero de los policías activos y retirados detalló que actualmente un agente percibe alrededor de 900 mil pesos y que el planteo que se analiza como posible base salarial sería llevar ese monto a aproximadamente 1.400.000 pesos. Romero sostuvo que esa cifra surgió de una propuesta verbal que habría sido mencionada durante las conversaciones en Casa de Gobierno.

El representante policial explicó que, de concretarse ese monto, implicaría un incremento cercano al 55% para el personal activo. Según expresó, desde el sector consideran que esa cifra podría representar un piso salarial razonable para iniciar una recomposición más amplia dentro de la estructura salarial de la fuerza.

Romero aclaró que el pedido presentado actualmente se centra principalmente en establecer ese piso salarial para los agentes que recién comienzan su carrera dentro de la Policía de la Provincia de Jujuy. Indicó además que, una vez fijado ese monto base, los salarios del resto del personal se incrementarían de manera progresiva según el grado y la antigüedad dentro de la Institución.

Asimismo, señaló que el planteo actual no incluye modificaciones inmediatas en otros conceptos salariales, como adicionales o guardias, sino que el reclamo central apunta a mejorar el salario mínimo dentro de la fuerza policial. Según manifestó, la prioridad del sector es que el incremento en el básico se concrete de manera efectiva.

Daniel Romero también indicó que el petitorio será presentado formalmente por escrito ante las autoridades provinciales y que el personal policial espera una respuesta concreta en los próximos días. En ese marco, sostuvo que si el Gobierno provincial acepta el planteo, los efectivos mantendrán una postura de diálogo y permanecerán en el lugar de la manifestación a la espera de definiciones.

En relación a las reuniones mantenidas previamente con funcionarios del Gobierno de Jujuy, señaló que en las últimas horas no hubo avances significativos, ya que durante la noche anterior no se presentaron autoridades para recibir a los representantes policiales.

Según explicó, la única intermediación fue realizada por el subjefe de la Policía de la Provincia, quien actuó como nexo entre los efectivos y el Gobierno.

Por otra parte, el vocero confirmó que dentro del sector policial existen reclamos vinculados a cambios en el área de seguridad del Gobierno provincial. En ese sentido, indicó que parte del personal solicita que el actual secretario de Seguridad deje su cargo, al considerar que su gestión no ha dado respuestas a las demandas planteadas por los efectivos.

El referente también se refirió a las diferencias internas que surgieron dentro del propio movimiento policial durante el desarrollo del conflicto. Explicó que el grupo que inicialmente participó en las conversaciones con el Gobierno provincial generó cuestionamientos por parte de otros sectores de la fuerza, debido a que se consideró que no representaban a la totalidad del personal.

Según relató el vocero, esa situación provocó una ruptura en la comunicación interna y llevó a que otros efectivos decidieran organizar nuevas representaciones para continuar con las gestiones y reclamos. Romero sostuvo que el objetivo actual es unificar criterios dentro de la fuerza policial para sostener el reclamo salarial.

Finalmente, Daniel Romero también se refirió a los incidentes registrados durante una de las manifestaciones recientes. El vocero explicó que dentro de la movilización se detectó la presencia de personas encapuchadas cuya identidad no pudo ser identificada por los manifestantes. En ese contexto, afirmó que el personal policial que participa del reclamo no tuvo como objetivo provocar destrozos ni generar hechos de violencia.

Romero aseguró que durante la jornada se intentó calmar la situación y evitar mayores inconvenientes, aunque señaló que un grupo reducido se separó del resto de los manifestantes y protagonizó los incidentes que se registraron posteriormente. Según remarcó, la intención de los policías activos y retirados es continuar el reclamo de manera pacífica y obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno provincial de Jujuy en relación a la mejora salarial solicitada.