Dos cazadores furtivos fueron sancionados en la localidad de El Acheral

Dos cazadores furtivos fueron sancionados tras un operativo conjunto entre la Policía Rural Ambiental y el CAFAJu.

Dos varones adultos fueron sancionados tras comprobarse actividades de caza furtiva de fauna autóctona, en un operativo en conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y el Ministerio de Seguridad, a través de sus equipos técnicos del Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Policía de la Provincia y el CAFAJu; que lograron identificar y sancionar a quienes practicaban caza en la localidad rural de El Acheral, Departamento de San Pedro de Jujuy.

El procedimiento se realizó siguiendo las directivas del Departamento Contravencional y del Juzgado Contravencional, y se conformó una comisión integrada por personal policial del Comando Rural Ambiental y técnicos del Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu). Durante la intervención, se constató que los involucrados, ambos mayores de edad y residentes de la zona, capturaban especies protegidas por Leyes nacionales y provinciales, y que se encuentran en peligro de extinción.

En el domicilio se encontraron restos de Pecaríes de collar y Corzuelas, y como resultado del operativo, se labraron actas por infracción a los artículos 119 y 119 bis de la Ley 5860/14, así como un Acta de Infracción Ambiental. La investigación continuará para dar con un tercer implicado. El trabajo coordinado reafirma el compromiso del Gobierno de Jujuy en la implementación de políticas públicas ambientales de conservación y protección de la fauna autóctona, y en la aplicación estricta de la normativa vigente contra la caza ilegal.