El gobernador Sadir participó del Festival del Yacón y la Pachamama en Bárcena

“Los productores y emprendedores marcan el camino del crecimiento”, señaló el mandatario provincial.

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participó del Festival Provincial de Productores de Yacón y la Pachamama en Falda de Chorrillos, oportunidad en la cual destacó que productores y emprendedores “pueden mostrar sus productos y seguir el camino del crecimiento”.

El mandatario dialogó con actores de la economía regional y felicitó a los organizadores por el crecimiento del festival que llegó a su quinta edición y se convirtió en una cita obligada para turistas y jujeños.

El evento conmemora conmemora a los antepasados y valora su legado, razón por la cual el escenario mayor lleva el nombre de Tata Nico, figura estrechamente vinculada a la dedicación y el trabajo en la zona.

En referencia al trabajo de la organización, dijo que conoce “el esfuerzo que hacen” y por eso “vamos a acompañar, porque hace muy bien a Jujuy”.

Por su parte, Florencia Puca, organizadora, comentó con mucha emoción, resaltó estar orgullosa, “porque resaltamos nuestra cultura”.

“La idea es visibilizar la historia de Bárcena”, finalizó Puca.

También estuvieron presentes, la diputada nacional Natalia Sarapura, el secretario de Economía Popular, Rubén Daza; y el director de Agricultura Familiar, Rodrigo Corbalán.