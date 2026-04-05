«Domingo de Pascuas»

Pascuas es una de las celebraciones más importantes del cristianismo en el mundo. Conmemora la resurrección de Jesucristo, que según la tradición ocurrió al tercer día después de su crucifixión.

Cuándo se celebra?

La fecha cambia cada año porque se basa en el calendario lunar: se festeja el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera (en el hemisferio norte). Por eso puede caer entre marzo y abril.

Significado

Para los cristianos, Pascuas simboliza:

Vida nueva y esperanza

Victoria sobre la muerte

Renovación espiritual

Tradiciones populares

Aunque es una festividad religiosa, también tiene costumbres más generales:

Huevos de Pascua: representan fertilidad y nueva vida

Conejo de Pascua: símbolo de abundancia

Reuniones familiares y comidas especiales

En muchos países, se regalan chocolates

En Argentina

Se vive con una mezcla de lo religioso y lo cultural:

Celebraciones en iglesias durante la Semana Santa

Consumo de rosca de Pascua y huevos de chocolate

Fin de semana largo que muchas personas aprovechan para viajar

Origen del nombre

La palabra “Pascua” viene del hebreo Pesaj, una festividad judía que celebra la liberación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, la Última Cena de Jesucristo habría sido una cena de Pesaj.

Semana Santa completa

Pascuas es el final de un período más largo:

Domingo de Ramos

Jueves Santo

Viernes Santo

Domingo de Pascua

Cada día tiene su propio significado y rituales.

Vigilia Pascual

La noche del sábado al domingo se celebra la Vigilia Pascual, una ceremonia muy simbólica:

Se enciende un fuego nuevo

Se bendice el agua

Se celebra la resurrección con cantos y luces

Tradiciones curiosas

En muchos lugares no se come carne el Viernes Santo

En Europa del Este, la gente pinta huevos a mano

En algunos países hay “búsqueda de huevos” para niños

Dato curioso

La fecha de Pascua influye en otras celebraciones como el Carnaval, ya que todo el calendario religioso se organiza alrededor de ella.