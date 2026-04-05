«Domingo de Pascuas»

Pascuas es una de las celebraciones más importantes del cristianismo en el mundo. Conmemora la resurrección de Jesucristo, que según la tradición ocurrió al tercer día después de su crucifixión.
Cuándo se celebra?
La fecha cambia cada año porque se basa en el calendario lunar: se festeja el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera (en el hemisferio norte). Por eso puede caer entre marzo y abril.
Significado
Para los cristianos, Pascuas simboliza:
Vida nueva y esperanza
Victoria sobre la muerte
Renovación espiritual
Tradiciones populares
Aunque es una festividad religiosa, también tiene costumbres más generales:
Huevos de Pascua: representan fertilidad y nueva vida
Conejo de Pascua: símbolo de abundancia
Reuniones familiares y comidas especiales
En muchos países, se regalan chocolates
En Argentina
Se vive con una mezcla de lo religioso y lo cultural:
Celebraciones en iglesias durante la Semana Santa
Consumo de rosca de Pascua y huevos de chocolate
Fin de semana largo que muchas personas aprovechan para viajar
Origen del nombre
La palabra “Pascua” viene del hebreo Pesaj, una festividad judía que celebra la liberación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, la Última Cena de Jesucristo habría sido una cena de Pesaj.
Semana Santa completa
Pascuas es el final de un período más largo:
Domingo de Ramos
Jueves Santo
Viernes Santo
Domingo de Pascua
Cada día tiene su propio significado y rituales.
Vigilia Pascual
La noche del sábado al domingo se celebra la Vigilia Pascual, una ceremonia muy simbólica:
Se enciende un fuego nuevo
Se bendice el agua
Se celebra la resurrección con cantos y luces
Tradiciones curiosas
En muchos lugares no se come carne el Viernes Santo
En Europa del Este, la gente pinta huevos a mano
En algunos países hay “búsqueda de huevos” para niños
Dato curioso
La fecha de Pascua influye en otras celebraciones como el Carnaval, ya que todo el calendario religioso se organiza alrededor de ella.