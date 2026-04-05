Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 5 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de abril, la temperatura rondará entre los 14 y 22 grados, la probabilidad de lluvias sería del 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 5 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 45 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.