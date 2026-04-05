Primera Nacional 2026: Gimnasia recibe a Patronato de Entre Ríos

Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene todo listo para enfrentar a Patronato de Paraná este domingo 5 de abril a las 17:00, por la 8° fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio “23 de Agosto” de barrio Luján en la Tacita de Plata. Con respecto a la designación arbitral de la AFA el encargado de impartir justicia será el salteño Federico Benítez que cuenta con cierto cuestionamiento.

Benítez fue el cuarto árbitro en aquel recordado partido ante Deportivo Madryn por el Reducido 2025, que terminó en escándalo cuando Lucas Comesaña suspendió el juego en el entretiempo.

En aquella jornada, Benítez quedó en el ojo de la tormenta al ser denunciado por supuestos insultos discriminatorios contra un alcanzapelotas, en un contexto donde la terna arbitral forzó una suspensión que la Justicia ordinaria luego terminó desestimando al archivar las denuncias de amenazas.

En lo estrictamente deportivo, el equipo que conduce el cuerpo técnico jujeño llega con la baja confirmada de Nicolás Dematei, quien cumple su segunda y última fecha de suspensión. Se espera que la dupla central vuelva a estar conformada por Córdoba y Cosaro, buscando repetir la solidez mostrada en la victoria reciente en Chaco.

Gimnasia llega a este cotejo tras ganar por Copa Argentina y atravesando un buen momento. El conjunto de Cristian Pellerano se ubica en los primeros lugares y hace que su recinto, el 23 de Agosto, sea una fortaleza.

El probable elenco frente al Santo sería con Milton Álvarez; Delfor Minervino, Nicolás Dematei, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez.

Mientras que el plantel de Entre Ríos que ya está desde este sábado en Jujuy, la lista de convocados no se dio a conocer y las dudas en torno al equipo son varias. No solo desde el sistema, también en torno a nombres en los que podrían haber más de un regreso al once inicial, como también primeras apariciones, un ejemplo sería el de Nahuel Genez.

Para visitar al “Lobo”, El “Patrón” entrerriano podría llegar a formar con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra y Genez; Marcos Enrique o Valentín Pereyra, Federico Bravo y Brandon Cortés o Agustín Araujo; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

El encuentro, que será transmitido por LPF Play, pone a prueba no solo la capacidad futbolística del “Lobo” para meterse de lleno en la pelea de arriba, sino también su temple ante un arbitraje que llega con antecedentes pesados en el 23 de Agosto.