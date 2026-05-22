Docentes municipales se capacitaron en educación inicial y salud mental adolescente

Durante el acto de entrega de certificados realizado en el Edificio Municipal, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, destacó el compromiso de los docentes y convocó a fortalecer la responsabilidad social y comunitaria frente a los desafíos que atraviesan las comunidades educativas. La actividad fue organizada por el Instituto de Capacitación Intra e Interinstitucional de la Municipalidad, que reconoció a educadores que participaron de propuestas formativas orientadas al fortalecimiento educativo y al abordaje de problemáticas actuales.

En este marco, Jorge expresó: “Felicito a quienes hicieron este esfuerzo, que de alguna manera trasciende la tarea a la que estábamos acostumbrados hace décadas, cuando la labor docente terminaba en las aulas con la enseñanza de lo curricular y académico”.

Asimismo, sostuvo que “actualmente la responsabilidad social y comunitaria va mucho más allá”, al advertir sobre distintas problemáticas que afectan a niños y adolescentes fuera del ámbito escolar. “Hoy percibo, como intendente, otras cuestiones que exceden esa labor tan importante. Tenemos que involucrarnos en la realidad de esa niña o ese niño que asiste a nuestros establecimientos y luego vuelve a contextos muy distintos”, afirmó.

Finalmente, el intendente remarcó que “estas instancias de capacitación no solo fortalecen la educación formal, sino también la construcción comunitaria. Se está fortaleciendo una labor comunitaria y, como municipio, debemos estar activos. Los municipales , desde cada área, debemos trabajar con esta visión”, concluyó.

Por su parte, la directora de Proyección Educativa del municipio, Agustina Pauloni, resaltó la realización de una jornada especial de entrega de certificados correspondiente a dos capacitaciones orientadas a fortalecer la tarea educativa y el acompañamiento social.

“Se trata de cursos que abordaron temas muy sensibles para la sociedad. Una de las propuestas estuvo destinada al nivel inicial y específicamente a los CDI de la Municipalidad”, explicó.

Además, indicó que “la segunda capacitación estuvo enfocada en adolescencia y salud mental, brindando herramientas vinculadas a estas temáticas tan importantes en el contexto actual”.

Por último, Pauloni señaló: “Vamos a continuar desarrollando nuevas etapas de formación durante el año, con el objetivo de atender las necesidades que nos plantean los docentes para seguir capacitándose y así generar mejores acciones para toda la comunidad”.

Las certificaciones correspondieron a los cursos “Educar en el Jardín Maternal”, destinado a docentes de educación inicial, y “Adolescencias y salud mental en la era digital: herramientas para la intervención docente”, orientado a profesores del nivel secundario.

Participaron del acto el intendente Raúl “Chuli” Jorge; la directora de Proyección Educativa del municipio, Agustina Pauloni; la coordinadora del Instituto de Capacitación Intra e Interinstitucional, Sandra Polo; además de funcionarios municipales y docentes que recibieron sus certificados.