El Club de Emprendedores celebró su aniversario con el concurso “Camino al Demoday”

En el marco de un nuevo aniversario, el Club de Emprendedores llevó adelante el concurso “Camino al Demoday”, una propuesta que reunió a emprendedores locales en distintas jornadas de capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de proyectos.

La iniciativa contó con la participación de diez emprendimientos seleccionados, que accedieron a una instancia especial de acompañamiento orientada a potenciar sus modelos de negocio y brindar herramientas concretas para su crecimiento.

Durante el encuentro final, desde la organización destacaron el valor de haber identificado y acompañado a numerosos emprendedores que inicialmente no formaban parte del ecosistema emprendedor local y que hoy participan activamente de las distintas propuestas impulsadas por el Club.

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, resaltó el crecimiento sostenido que tuvo el Club de Emprendedores en los últimos cinco años y el trabajo articulado que se desarrolla junto a distintas instituciones. “Como municipio estamos muy contentos porque se avanzó muchísimo. Empezamos de cero, sin haber trabajado antes con emprendedores desde el municipio, y hoy somos el primer eslabón de una cadena donde muchos luego continúan en otras incubadoras”, expresó.

Asimismo, explicó que actualmente el municipio trabaja junto a más de 35 socios estratégicos, entre ellos universidades y espacios de incubación como el Patio Emprendedor Sostenible, donde se brindan asesoramientos y capacitaciones permanentes. “El crecimiento ha sido enorme y también el aprendizaje del equipo, que se fue capacitando para poder brindar los servicios necesarios a nuestra comunidad”, agregó.

En ese sentido, Díaz destacó que ya existen casos de éxito de emprendedores que lograron posicionarse y expandirse, algunos incluso con el sello “Jujuy”, y adelantó que se trabaja en la creación de un “Sello Verde” destinado a reconocer emprendimientos sustentables.

Además, celebró la realización del primer concurso emprendedor impulsado por el Club, una herramienta pensada para brindar apoyo económico a quienes necesitan invertir en herramientas, marketing o estrategias de venta para fortalecer sus proyectos.

Por su parte, José Weibel, integrante del Club de Emprendedores, valoró la diversidad de iniciativas que participaron del certamen. “Estamos muy contentos porque los diez proyectos seleccionados son súper variados. Tenemos iniciativas vinculadas a mascotas, hilados artesanales, talleres de pintura, productos nutricionales como charqui y muchos otros. Esa diversidad hizo muy ricas las capacitaciones porque cada emprendedor pudo compartir sus problemáticas y generar sinergia con los demás”, señaló.

Asimismo, explicó que todos los emprendimientos participaron de capacitaciones exclusivas orientadas a fortalecer sus modelos de negocio. Entre los temas abordados se trabajó sobre propuestas de valor, ventas, pitch de presentación y asesoramiento sobre monotributo, con el objetivo de brindar herramientas para que cada proyecto pueda crecer y escalar.

En el cierre del concurso se dieron a conocer los proyectos ganadores. “La Mulata Producciones”, de Luciana Mazza y Carolina Luciani recibió una mención especial; el segundo premio quedó en manos de “Ivilandia”, de Ivana Cartagena; mientras que el primer premio fue para “Charky del Conde”, emprendimiento de Gastón Chedufau.