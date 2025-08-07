Las 24 Horas de Jujuy – Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

7 / agosto / 2025 Gremios

La lucha docente en Jujuy continúa en pie, con los gremios ADEP y UDA al frente de las protestas.

Alfredo Arrueta de UDDA y Martina Montoya de ADEP

Según declaraciones de Martín Amontosa, delegado de ADEP, y Alfredo Arrueta, secretario adjunto de UDA, el Gobierno provincial está aplicando políticas e imposiciones salariales que mantienen a los docentes por debajo de la línea de pobreza.

Los docentes exigen un aumento salarial que les permita salir de la pobreza y la indigencia, ya que muchos de ellos no llegan a ganar ni siquiera $ 700.000, cifra que se considera insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Además, denuncian que el Gobierno provincial tiene uno de los sueldos básicos más bajos de toda la Argentina, con un 75% del salario en negro.

“Estamos en esta lucha gremial, que es una lucha justa, una lucha que nosotros estamos en unidad docente y esperemos que el lunes el Gobierno tome cartas del asunto”, afirmó Amontosa. Por su parte, Arrueta destacó que “todos los sectores la estamos pasando mal y queremos la mejora salarial igual para todos, sin diferencia ni público ni privado”.

Los docentes también criticaron la respuesta del Gobierno a las protestas y exigieron una mayor participación en la toma de decisiones. “No hay una comisión por la acefalía”, afirmó Arrueta, “y el gobierno toma algunas determinaciones sin consultar con los sectores afectados”.

La marcha de Antorcha, que se realiza cada noche desde que se conoció el tema del escaso aumento, continuará en las próximas horas. Los docentes universitarios también se sumaron a la protesta y declararon paro en apoyo a sus colegas de nivel primario, secundario y terciario.

La fecha clave para la resolución del conflicto es el lunes a las 6 de la tarde, cuando se realizará una mesa paritaria de negociación entre el gobierno y los gremios docentes. Los docentes piden calma, pero están dispuestos a intensificar las protestas si no se logran acuerdos satisfactorios.

En resumen, la lucha docente en Jujuy sigue adelante, con los gremios ADEP y UDA liderando las protestas y exigiendo una mejora salarial y una mayor participación en la toma de decisiones. La fecha clave para la resolución del conflicto es el lunes, cuando se realizará una mesa paritaria de negociación.

Por: Agustín Aguilera Aquino

