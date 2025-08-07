Feria del Libro 2025: “Abuelos Cuentacuentos” innovadora propuesta del municipio de San Salvador de Jujuy

En el marco de la 21° edición de la Feria del Libro Jujuy 2025, la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentará una propuesta cargada de emoción y sabiduría: “Abuelos Cuentacuentos”, una actividad que invita al público a escuchar relatos llenos de vida contados por quienes más saben: nuestros adultos mayores.

La cita será el viernes 8 de agosto a las 10:30 h, en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), y está destinada a todo público. La iniciativa, coordinada por Virginia González, busca no solo promover la lectura y el vínculo intergeneracional, sino también visibilizar y valorar el rol activo y cultural de las personas mayores en la sociedad.

Bajo el lema “nunca hay edad para dejar de soñar”, los abuelos compartirán cuentos, anécdotas y experiencias, en una actividad donde la palabra se convierte en puente entre generaciones. La propuesta forma parte de las acciones permanentes del municipio capitalino que promueven espacios de participación y protagonismo para los adultos mayores.

La experiencia, el amor y la ternura confluyen en cada historia narrada, en una jornada que promete ser tan conmovedora como enriquecedora. En esta edición de la Feria del Libro, los abuelos no solo cuentan cuentos: cuentan historias que dejan huella.