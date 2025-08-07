Las 24 Horas de Jujuy – Feria del Libro 2025: “Abuelos Cuentacuentos” innovadora propuesta del municipio de San Salvador de Jujuy

Diario digital!

URGENTE

Feria del Libro 2025: “Abuelos Cuentacuentos” innovadora propuesta del municipio de San Salvador de Jujuy

7 / agosto / 2025 Cultura

En el marco de la 21° edición de la Feria del Libro Jujuy 2025, la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentará una propuesta cargada de emoción y sabiduría: “Abuelos Cuentacuentos”, una actividad que invita al público a escuchar relatos llenos de vida contados por quienes más saben: nuestros adultos mayores.

La cita será el viernes 8 de agosto a las 10:30 h, en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), y está destinada a todo público. La iniciativa, coordinada por Virginia González, busca no solo promover la lectura y el vínculo intergeneracional, sino también visibilizar y valorar el rol activo y cultural de las personas mayores en la sociedad.

Bajo el lema “nunca hay edad para dejar de soñar”, los abuelos compartirán cuentos, anécdotas y experiencias, en una actividad donde la palabra se convierte en puente entre generaciones. La propuesta forma parte de las acciones permanentes del municipio capitalino que promueven espacios de participación y protagonismo para los adultos mayores.

La experiencia, el amor y la ternura confluyen en cada historia narrada, en una jornada que promete ser tan conmovedora como enriquecedora. En esta edición de la Feria del Libro, los abuelos no solo cuentan cuentos: cuentan historias que dejan huella.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del...

Ago 07, 2025 0

La lucha docente en Jujuy continúa en pie, con los gremios ADEP y UDA al frente de las protestas. Según declaraciones de Martín Amontosa, delegado de ADEP, y Alfredo Arrueta, secretario adjunto de...
Leer más
Sindicatos de la Salud denunciaron el vaciamiento de la Salud Pública provincial

Sindicatos de la Salud denunciaron el vaciamiento...

Ago 07, 2025 0

Matías Brizuela: “Nos están atacando a todos, es injusto lo que hace el Gobierno con los empleados estatales de Jujuy”

Matías Brizuela: “Nos están atacando a...

Ago 06, 2025 0

Salud

Sin filas: En junio, se otorgaron más de 30 mil turnos no presenciales para servicios de Salud en la provincia

Sin filas: En junio, se otorgaron más de 30 mil turnos no...

Ago 07, 2025 0

A través de las diferentes modalidades vigentes se resuelve la solicitud para la atención en efectores del sistema público. El Ministerio de Salud de Jujuy, a través del Centro Único de Gestión...
Leer más
Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los síntomas de enfermedad que ya tiene tres casos confirmados en Argentina

Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los...

Ago 06, 2025 0

No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación de niños frente al sarampión

No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación...

Ago 06, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario