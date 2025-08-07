Agenda Cultural de la Provincia: Letras, música, arte y fiestas patronales para recorrer Jujuy del 7 al 13 de agosto

La semana del 7 al 13 de agosto llega con una agenda cargada de actividades para todos los gustos, que invitan a recorrer la provincia a través de la literatura, la música, el teatro, el arte y las celebraciones populares.

Desde ferias y muestras hasta festivales, ceremonias y conciertos, la propuesta cultural se despliega en distintos puntos del territorio para disfrutar de la magia de Jujuy.

Jueves 7 de agosto

En San Salvador de Jujuy continúa la 21º Edición de la Feria del Libro Jujuy, con actividades en el Cabildo de Jujuy, ubicado en General Belgrano 492, y en el Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.), en Alvear 543. A las 19 horas, la Editorial Cuadernos del Duende y la Secretaría de Cultura de la Provincia presentarán Testimonio sobre la historia de la Educación Física en Jujuy en el C.A.J.A. Por la noche, la reconocida artista Elena Roger se presentará en concierto en el Teatro Mitre —esquina de Alvear y Lamadrid— a las 22 horas.

En Calilegua se desarrolla el Encuentro Nacional de Artes Plásticas en el Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”, con ceremonia de la Pachamama a cargo de Patricia Aban y la comunidad Coya Guarano Hermanos Unidos, de 8 a 19 horas.

En Libertador General San Martín, el Anfiteatro “Juan Salas” será escenario de la semifinal de La Voz Ledesmense a las 18 horas.

En Caimancito tendrá lugar el 4º Festival en Honor a San Cayetano, con actuaciones de Angelo Aranda, Las Cuatro Cuerdas y más artistas, en el Complejo Polideportivo desde las 21 horas.

Viernes 8 de agosto

La 21º Edición de la Feria del Libro Jujuy continúa en San Salvador de Jujuy, con propuestas en el Cabildo y en el C.A.J.A. A las 19 horas, se presentarán Big-Bang de Marisol Alcaráz y El duelo de la hormiga de Leila Aparicio, ganadora del Certamen Literario Provincial de Poesía, bajo la organización de la Secretaría de Cultura de la Provincia. A las 19:30 horas, en Culturarte —San Martín esquina Sarmiento— se inaugurará la muestra temporaria Hasta que nos volvamos a ver de Marcelo Coca. Por la noche, a las 22 horas, Los Cantores del Alba y Marcos Basilico actuarán en Espacio Güemes (Güemes 759).

En Calilegua, el Encuentro Nacional de Artes Plásticas ofrece entrada libre y gratuita en el Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”, con presentación de artistas de 8:00 a 19:00 horas.

En Monterrico, se celebrará el Bicentenario de Bolivia con un acto central organizado por el Consulado de Bolivia y el ballet Killa de El Alto, en la Casa de la Cultura (Av. Ingeniero Carlos Snopek) desde las 10:00 horas.

Sábado 9 de agosto

En San Salvador de Jujuy, la Feria del Libro continúa con actividades en el Cabildo y el C.A.J.A. A las 19 horas se presentará El Duende/El Farol de Ramón Juárez Molina, publicado por Editorial Cuadernos del Duende. A las 19:30 horas, la Casa Macedonio Graz —Lamadrid esquina Güemes— inaugura la muestra temporaria Amares de la artista Daniela Yazlle. A las 21 horas, el Centro Cultural Martín Fierro (Av. Arturo Illia 451) recibirá la obra Universo + 30 en Jujuy de Pablo Albella. El día cierra con música en Espacio Güemes, donde a las 22 horas volverán a presentarse Los Cantores del Alba y Marcos Basilico.

En Calilegua, el Encuentro Nacional de Artes Plásticas tendrá su exposición de obras, música en vivo, danzas y cena en el Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”.

En Falda de Chorrillos, Bárcena, se llevará a cabo el 5º Festival Provincial de Yacón y la Pachamama, de 9 a 20 horas.

En El Carmen, la 15° Caminata de las Quenas partirá a las 16:30 horas desde el Monumento a Jorge Cafrune, sobre la Ruta Nacional 9.

En Palpalá, el ciclo Capillas Musicales presentará al Río Grande Ensamble en la Iglesia San Cayetano a las 21:00 horas.

Domingo 10 de agosto

En San Salvador de Jujuy, a las 14:00 horas, la Plaza Belgrano y el Cabildo serán escenario del Carnaval de Oruro, con desfile y feria gastronómica. A las 19 horas, en el C.A.J.A., se presentará Morada de los pueblos de Gustavo Rubens Agüero, bajo el sello Editorial Cuadernos del Duende.

En Santa Clara, desde las 12 horas, se celebrará el 37º Festival Provincial del Citrus con música y stands en la cancha del Club El Arenal.

En San Antonio, de 14 a 20 horas, la Plaza General San Martín será sede del 6º Festival Provincial de la Empanadilla.

En Calilegua, la Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo contará con la actuación de Luciano Pereyra en la cancha del Club Unión Calilegua, de 18 a 4 horas.

Lunes 11 de agosto

En San Salvador de Jujuy, la Feria del Libro continúa en el Cabildo y el C.A.J.A. A las 19 horas, se presentará Río Blanco: su patrimonio mediado en un centro cultural en la Biblioteca Popular Virgen de Río Blanco. A las 21 horas, el Teatro Mitre recibirá a El Plan de la Mariposa.

En Santa Clara, la Fiesta Patronal en honor a Santa Clara de Asís incluirá misa, procesión, acto protocolar, desfile cívico-militar y gaucho, serenata a Santa Clara y baile popular, desde las 9 hasta la medianoche en la parroquia Santa Clara (Av. Juan José Castro) y el Polideportivo San José.

En Huacalera, se celebrará el 47º aniversario del Centro Gaucho General Juan Galo Lavalle con festival de jineteada y pialada, comidas regionales y baile popular, desde las 10 horas en el predio frente al Puente Blanco.

Martes 12 de agosto

En San Salvador de Jujuy, continúa la Feria del Libro en el Cabildo y el C.A.J.A. A las 19 horas, Editorial Cuadernos del Duende presentará “Jujuicito Mágico” de Rosana Herrera.

En Libertador General San Martín, la Plaza Central será escenario de la final de La Voz Ledesmense a las 18:00 horas.

Miércoles 13 de agosto

En San Salvador de Jujuy, la Feria del Libro suma nuevas presentaciones en el Cabildo y el C.A.J.A. A las 19 horas se presentarán Cuentos de amor, amistad, familia y vida de Jorge Eduardo Topp e Historia de pueblos de Zoe (Inés Graciela Millán).

En Libertador General San Martín, la Plaza Central volverá a recibir la final de La Voz Ledesmense a las 18 horas.

