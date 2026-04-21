Disconformidad de odontólogos de San Pedro porque el acuerdo no cubre los costos actuales del sector

El Instituto de Seguros de Jujuy mantuvo reuniones con representantes del Círculo Odontológico de la provincia con el objetivo de firmar un nuevo convenio de prestaciones.

El Instituto de Seguros de Jujuy se reunió con los representantes del Circulo Odontológico de la provincia para la firma de un convenio, pero solo se logro lo que fue hasta el mes de febrero, ahora faltaría terminar de concretar las mejoras en lo que va de los meses restantes.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado hasta el momento solo contempla actualizaciones hasta el mes de febrero, quedando pendientes las mejoras correspondientes a los meses siguientes.

El presidente del Círculo Odontológico de San Pedro de Jujuy, doctor Gustavo Fuentes, explicó que las negociaciones se vieron demoradas debido a cambios en las autoridades del organismo provincial, lo que generó postergaciones en la firma del convenio.

En este contexto, indicó que se logró establecer un incremento mínimo en los aranceles, aunque el mismo no alcanza a cubrir los costos actuales del sector.

Fuentes señaló que el aumento de insumos, materiales odontológicos y combustibles impactó de manera directa en la actividad profesional, lo que dificulta sostener las prestaciones en condiciones adecuadas. A pesar de esta situación, remarcó que desde el sector odontológico se decidió garantizar la atención a los afiliados, evitando la interrupción del servicio.

Asimismo, el titular del Círculo Odontológico aclaró que existe un diálogo permanente con el Instituto de Seguros de Jujuy, aunque consideró que los avances son insuficientes frente a las necesidades del sector. En este sentido, sostuvo que el objetivo es lograr un equilibrio que permita mejorar las condiciones tanto para los profesionales como para los afiliados.

Otro de los puntos abordados fue la confusión generada entre los afiliados respecto a posibles cortes de servicios. Fuentes explicó que, a diferencia de otros sectores de la salud, la atención odontológica continúa con normalidad, ya que nunca se planteó la suspensión de prestaciones.

El dirigente también hizo referencia a la situación general del sistema, señalando que se trata de una problemática de larga data que afecta tanto a prestadores como a usuarios en toda la provincia de Jujuy. En este marco, insistió en la necesidad de que el Instituto de Seguros avance en soluciones concretas y sostenibles.

Finalmente, Gustavo Fuentes indicó que las conversaciones continuarán en los próximos meses, con la expectativa de lograr un acuerdo que contemple actualizaciones acordes a la realidad económica y permita mejorar la calidad del servicio brindado a los afiliados en San Pedro de Jujuy y otras localidades de la provincia.