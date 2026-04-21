Delbarba dirigirá el partido entre Gimnasia y Atlético Rafaela

El encuentro es por la fecha 11 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El partido de este sábado, 25 de abril, entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Atlético Rafaela será dirigido por Javier Delbarba cuando el “Lobo” visite a la “Crema”, en el “Nuevo Monumental”.

Delbarba estará acompañado por Joaquín Badano, asistente 1; Gonzalo Roldán, asistente 2; y el cuarto árbitro Adrián Núñez Rodríguez.

Es importante mencionar, que la transmisión del partido está a cargo exclusivamente de LPF PLAY, a través de la aplicación o la página oficial.