Conciencia escolar: Alumnos del Comercial 3 lanzaron una campaña contra las falsas amenazas en las escuelas

Estudiantes de la Promo 2026 de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 «José Manuel Estrada» difundieron un video preventivo ante la reciente ola de amenazas de tiroteo en diversos establecimientos de la provincia.

El mensaje, creado por los jóvenes, busca frenar estas conductas que, lejos de ser juegos, generan un clima de miedo real y movilizan innecesariamente a las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.​

En la producción audiovisual, los alumnos remarcan que este tipo de «bromas» tienen consecuencias legales graves y afectan la paz de toda la comunidad educativa jujeña.

Con la consigna «Esto no es un juego», los adolescentes instan a sus pares a actuar con responsabilidad, entendiendo el riesgo operativo que implican estas falsas alarmas para sus propios compañeros y docentes.​

Desde el interior del estudiantado buscan proteger su espacio de aprendizaje y llevar tranquilidad a las familias tras los episodios de público conocimiento. La iniciativa busca que el mensaje de prevención llegue de joven a joven, reforzando que la seguridad en las escuelas es una responsabilidad compartida por todos los integrantes del sistema educativo.