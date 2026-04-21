Conciencia escolar: Alumnos del Comercial 3 lanzaron una campaña contra las falsas amenazas en las escuelas

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Estudiantes de la Promo 2026 de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 «José Manuel Estrada» difundieron un video preventivo ante la reciente ola de amenazas de tiroteo en diversos establecimientos de la provincia.

Alumnos le dicen no a la violencia

El mensaje, creado por los jóvenes, busca frenar estas conductas que, lejos de ser juegos, generan un clima de miedo real y movilizan innecesariamente a las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.​

En la producción audiovisual, los alumnos remarcan que este tipo de «bromas» tienen consecuencias legales graves y afectan la paz de toda la comunidad educativa jujeña.

Con la consigna «Esto no es un juego», los adolescentes instan a sus pares a actuar con responsabilidad, entendiendo el riesgo operativo que implican estas falsas alarmas para sus propios compañeros y docentes.​

Desde el interior del estudiantado buscan proteger su espacio de aprendizaje y llevar tranquilidad a las familias tras los episodios de público conocimiento. La iniciativa busca que el mensaje de prevención llegue de joven a joven, reforzando que la seguridad en las escuelas es una responsabilidad compartida por todos los integrantes del sistema educativo.

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