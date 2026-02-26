Gracias al chocolate Dubai, las plantaciones de pistacho puede convertirse en oro verde en Argentina

Tienen una vida útil superior a los 50 años y rendimientos promedio estimados en 3.500 kilos por hectárea, con picos que pueden superar los 6.000 kilos.

El Día Mundial del Pistacho de este año, el 26 de febrero, se celebra en un momento excepcional, por el crecimiento sostenido registrado en el consumo a nivel global de este fruto seco y una oportunidad concreta para que la Argentina se posicione como un nuevo polo productivo.

Actualmente, la demanda mundial se incrementa a un ritmo promedio del 6,5% anual, con un impulso adicional registrado durante 2025, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Mucho tuvo que ver en ese salto del consumo de pistacho el éxito global que tuvo el chocolate Dubai, en todos sus formatos, que lo contiene en el relleno.

La producción mundial se concentra en pocos países del hemisferio norte —principalmente Estados Unidos, Irán y Turquía— que enfrentan restricciones estructurales vinculadas a disponibilidad de superficie cultivable, agua y condiciones climáticas específicas.

Esta concentración genera vulnerabilidad en la oferta y limita la capacidad de respuesta ante el crecimiento sostenido de la demanda.

Nuevos jugadores

De acuerdo con proyecciones basadas en estudios del USDA, la FAO y el International Nut Council, hacia 2040 podría registrarse una brecha superior a las 250.000 toneladas entre la oferta y la demanda global de pistachos.

Este déficit estructural refuerza la estabilidad de precios y abre oportunidades para nuevos jugadores en el mercado internacional.

En ese escenario, el hemisferio sur adquiere un rol estratégico.

La producción contraestacional permite abastecer a los mercados en períodos de menor disponibilidad, una ventaja competitiva clave frente a un consumo que continúa en expansión.

Características agroecológicas

Argentina presenta características agroecológicas propicias para el cultivo: clima semiárido, alta radiación solar, suelos aptos y sistemas de riego tecnificado.

En particular, la provincia de San Juan se posiciona como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de este cultivo de largo plazo.

El pistacho se destaca además por su longevidad, con una vida útil superior a los 50 años, y por rendimientos promedio que pueden alcanzar los 3.500 kilos por hectárea en plena madurez productiva, con picos superiores en campañas favorables.

En línea con esta tendencia, AgroFides impulsa desde la provincia de San Juan un modelo de producción profesional de pistacho orientado al mercado internacional.

La iniciativa responde tanto al aumento sostenido de la demanda como a la limitada oferta global.

Se trata de un cultivo que presenta bajo riesgo productivo, una vida útil superior a los 50 años y rendimientos promedio estimados en 3.500 kilos por hectárea en plena madurez comercial, con picos que pueden superar los 6.000 kilos en años favorables.

