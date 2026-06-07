El vicegobernador Bernis recibió a integrantes de la Asociación Civil Las Gauchitas y un presente institucional de San Luis

Integrantes de la Asociación Civil Las Gauchitas fueron recibidas en el despacho de Presidencia de la Legislatura, donde entregaron al vicegobernador Alberto Bernis un libro institucional enviado por el Gobierno de San Luis. El presente fue una retribución a la donación de una réplica de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, realizada durante una reciente visita de la entidad jujeña a esa provincia. Del encuentro participaron la presidenta de la asociación, Silvia Yapura, miembros de la institución y el comisionado municipal de Huacalera, Enzo Paz.

Durante la reunión, las representantes de Las Gauchitas compartieron detalles de la experiencia vivida en San Luis, donde fueron recibidas por autoridades provinciales y culturales. En ese marco, entregaron una réplica de la Bandera Nacional de la Libertad Civil para que sea exhibida en dependencias oficiales de esa provincia, como parte de las acciones que impulsa la asociación para difundir el cuarto símbolo patrio nacional.

Yapura destacó la receptividad de las autoridades puntanas y señaló que la entrega del libro constituye un gesto de reciprocidad institucional. Asimismo, remarcó que la entidad continúa desarrollando actividades de promoción de los símbolos patrios y de revalorización del rol de la mujer en la lucha por la Independencia.

La dirigente indicó que la asociación ya visitó siete provincias llevando una bandera de 30 metros de longitud a distintos desfiles y actos oficiales. También adelantó que la institución recibió invitaciones para participar en actividades en Palma Sola, Córdoba y Tucumán.

En el encuentro también se abordaron los preparativos para la conmemoración del Día de la Mujer Jujeña de la Independencia, que tendrá lugar el próximo 10 de junio en Huacalera.

Por su parte, el comisionado de Huacalera, Enzo Paz, recordó que la fecha fue declarada de interés cultural mediante una ley provincial y destacó que la celebración se ha consolidado como un acontecimiento tradicional en la localidad. Señaló que Huacalera fue elegida como sede por su relevancia histórica dentro de los acontecimientos vinculados a la Guerra de la Independencia.

Asimismo, explicó que la recreación histórica del Éxodo de las Mujeres forma parte de una agenda de actividades culturales y patrióticas que distinguen a la localidad, junto con las celebraciones por el Día de la Bandera y el Inti Raymi, eventos que cada año convocan a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia.