Visita del Ingeniero Raúl Ulloa al Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy

El pasado jueves se vivió otro momento gratificante para los integrantes del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy.

Fue debido a la visita del Ingeniero Raúl Ulloa, hombre clave para la reinauguración de la sede social, con sus importantes donativos en materiales.

Desde un primer momento, Raúl Ulloa, como tantas otras instituciones gubernamentales y privadas, se comunicaron con los integrantes de la comisión directiva para colaborar, aportar su granito de arena, para lograr el objetivo de que los periodistas deporticos vuelan a contar con sede propia, poniéndose a disposición y donando importantes materiales que permitieron comenzar y luego avanzar con las obras de remodelación.

La oportunidad sirvió para acompañar la visita con un almuerzo y compartir historias y anécdotas de quien fuera uno de los principales dirigentes deportivos jujeños, comandando Gimnasia y Esgrima de Jujuy por casi dos décadas.

Los integrantes del Círculo de Periodistas Deportivos aprovechan la oportunidad para comunicar que continúan trabajando, sobre todo gestionando, para dotar de los elementos necesarios para darle nuevamente funcionalidad a la sede social.