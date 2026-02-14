Explotó la primera noche del Carnaval de Los Tekis

La espera terminó y San Salvador de Jujuy se vistió de fiesta. La primera jornada del Carnaval de Los Tekis fue un torbellino de color y música que no dieron respiro a pesar de la lluvia.

Lo que hicieron Los Tekis en esta primera noche fue, sencillamente, de otro planeta. Los anfitriones no solo demostraron por qué la Ciudad Cultural es el epicentro del carnaval, sino que elevaron la vara con un show visualmente imponente y musicalmente impecable que no fue opacado por la lluvia.

La noche inició con los shows de Los Mellis y Carafea que calentaron los motores para dar paso a Los Nocheros. El trío fiel a su público hizo un recorrido por todos sus éxitos.

Lo más alto de la madrugada fue el cuarteto de Luck Ra. No hubo carnavalero que cantara y bailara cada canción.

Pasada la medianoche los anfitriones subieron al escenario interpretando “Un Tragito Más”. El público acompañó en cada canción y hasta se emocionó cuando Los Tekis interpretaron el Himno Argentino.

Entre los canticos de “una más”, la banda regresó y realizó un final épico con “Lagrimas” y una selección de Carnavalitos.

La noche terminó con Coroico, Ángelo Andrada, y las mezclas del Dj Gabhino quehicieron vibrar hasta el último rincón del predio.

La primera noche fue una verdadera cátedra de cómo fusionar la tradición con lo moderno, dejando al público en un estado de euforia total y con la manija por las nubes para lo que queda del Carnaval.

La segunda

Si la primera noche estuvo así de increíble… ¡no nos queremos imaginar lo que va a ser la segunda!

Este sábado subirán a escena: Losde Jujuy 21 hs; Franco Barrionuevo 21:30 hs; Kapanga 22:30 hs; Luciano Pereyra 00:00 hs; Los Tekis 1:30 hs; Dj Gabino 3:00 hs; Coroico 3:30 hs; y Willy Campero 4:30 hs.

Todavía podés adquirir tus tickets en https://www.lostekis.com.ar/carnaval.

Durante la tarde: El Carnavalodromo

Este sábado 14 se realiza el desentierro del carnaval y la bajada de los diablos, momentos sagrados donde se pide permiso a la tierra para festejar.

En Ciudad Cultural esta celebración se realizará hoy a las 12 del mediodía hasta las 18 horas.

En el predio se montará un escenario de gran magnitud donde actuaran Los Tekis y diversos artistas invitados.