Sujeto con frondoso prontuario fue detenido por policías en barrio Chijra

Ocurrió en el barrio Chijra, cuando el Grupo Dinámico capturó a un peligroso sujeto buscado por violencia de género y privación de la libertad.

Los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito pertenecientes a la Unidad Regional 1, lograron la captura de un hombre de 27 años con un frondoso prontuario y un pedido de detención vigente.

La intervención tuvo lugar este sábado, alrededor de las 21:50 horas, en plena avenida Vicuñas del barrio Chijra, tras una serie de tareas investigativas coordinadas entre la Delegación Fiscal Norte y el jefe de la Unidad

​El sujeto, era intensamente buscado por la Justicia bajo múltiples cargos como, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (tres hechos), privación ilegal de la libertad, amenazas, hurto y desobediencia judicial.

Los «Zorros» lo logran individualizar cuando caminaba por la vía pública, donde lo interceptan y demoran inmediatamente.

​Finalmente, el detenido fue trasladado a la Seccional 3ra, donde quedó a disposición de la Dra. Paola Angelo.

Con este accionar, la Policía de la Provincia reafirma su compromiso inquebrantable en la lucha contra la violencia de género y el cumplimiento de los oficios judiciales, retirando de circulación a personas que representan un peligro latente para la integridad de los ciudadanos.