Después de 119 años, el ancestro del Chañi regresa a Jujuy

Después de 119 años, el cuerpo de un niño de cinco años encontrado en el Nevado de Chañi será restituido a las comunidades indígenas kollas de Jujuy.

Un hecho histórico de reparación, memoria y restitución para los pueblos andinos. La provincia de Jujuy será escenario de un acontecimiento profundamente trascendente para su historia cultural y espiritual: luego de 119 años, el ancestro indígena hallado en el Nevado de Chañi regresará finalmente a su territorio de origen.

La restitución se concretará los días 27 y 28 de mayo de 2026, en el marco de un proceso impulsado durante décadas por la Comunidad Aborigen El Angosto de El Moreno, acompañado por referentes comunitarios, instituciones académicas y organismos públicos.

El ancestro fue hallado en 1905 a casi 5.900 metros de altura en el Nevado de Chañi, una de las cumbres sagradas más significativas del mundo andino. Permaneció desde entonces en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, donde fue conservado junto a textiles, sandalias, bolsas tejidas y objetos ceremoniales vinculados al ritual de capacocha.

Según los registros arqueológicos, se trataba de un niño de aproximadamente cinco años que formó parte de una ceremonia ritual incaica de ofrenda a los Apus, las montañas sagradas que en la cosmovisión andina representan protección, espiritualidad, vida y vínculo con el territorio.

Para las comunidades originarias de Jujuy, su regreso no representa la devolución de una pieza arqueológica, sino el retorno de un ancestro a su espacio ceremonial y espiritual.

Restitución del ancestro del Chañi a Jujuy

La restitución fue aprobada oficialmente en 2024 por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tras años de trabajo sostenido y reclamos comunitarios por su regreso.

El miércoles 27 de mayo se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto formal de entrega y firma del acta de restitución en el Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, acompañado por una ceremonia espiritual de despedida.

Posteriormente, el jueves 28 de mayo, ya en territorio jujeño, tendrá lugar una ceremonia comunitaria y protocolar en Plaza Toribio Flores de El Moreno, donde comunidades, autoridades y referentes culturales acompañarán el regreso del ancestro a su tierra.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy destacaron este acontecimiento como un hecho histórico de profunda significación para la memoria colectiva de la provincia, el reconocimiento de los pueblos originarios y la recuperación del patrimonio cultural vinculado a las cosmovisiones andinas.

El regreso del ancestro del Chañi representa un acto de reparación histórica, identidad y memoria viva; un reencuentro con el territorio, con la montaña y con una historia que vuelve a casa.