ANSES: Cuánto van a cobrar de aguinaldo y cuándo los jubilados

Jubilados ANSES: ¿De cuánto será el aguinaldo mínimo en junio de 2026 y cómo se calcula?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a junio de 2026.

Los beneficiarios del sistema previsional argentino percibirán este mes un incremento en sus haberes mensuales guiado por la fórmula de movilidad vigente, el cobro del medio aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 para los sectores de menores ingresos.

Detrás de los números de las fórmulas de movilidad y los cronogramas de pagos oficiales, la realidad diaria de los jubilados argentinos es una carrera constante contra la inflación.

Para quienes perciben el haber mínimo, el congelamiento del bono extraordinario transforma el acto de llegar a fin de mes en una batalla diaria donde la canasta básica y los medicamentos de primera necesidad suelen volverse inalcanzables. Incluso con el cobro del medio aguinaldo en junio, el bolsillo previsional sigue perdiendo terreno ante los precios, obligando a miles de adultos mayores a recortar consumos esenciales para subsistir.

¿De cuánto es la jubilación mínima y el aguinaldo en junio de 2026?

A partir de la aplicación del Decreto 274/24, los haberes se actualizan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Con una inflación registrada del 2,6% en abril por el INDEC, los montos estimados para el próximo mes se desglosan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 403.317,99

Bono extraordinario: $ 70.000,00

Aguinaldo (SAC) mínimo: $ 201.658,99.

Total aproximado a cobrar en junio: $ 674.976,98

¿Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES y por qué no incluye el bono?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se determina calculando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año. Para el pago de junio, se toma como base la jubilación mínima actualizada ($ 403.317,99).

Es importante destacar que el bono extraordinario de $ 70.000 se excluye del cálculo del aguinaldo. Esto se debe a que dicho refuerzo tiene carácter de concepto no remunerativo y excepcional, por lo que no computa para el aguinaldo.

Montos de otras prestaciones de ANSES para junio 2026

El incremento por movilidad impacta en toda la escala previsional. Los valores estimados para el resto de las asignaciones de pago de ANSES son:

Jubilación máxima: Alrededor de $ 2.715.000

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Cerca de $ 322.780

Pensiones No Contributivas (PNC): Aproximadamente $ 282.432

El bono de $ 70.000 se liquidará completo a quienes cobren la mínima, mientras que aquellos que superen dicho piso recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el organismo.

Pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación

A pesar de las actualizaciones automáticas, diversos análisis privados advierten sobre el retraso de los ingresos previsionales.

Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló que los jubilados que perciben el haber mínimo arrastran una pérdida real superior al 10% frente a la inflación acumulada desde finales de 2023, una situación acentuada por el congelamiento del bono extraordinario durante los últimos meses.

Calendario de pagos ANSES: ¿Cuándo cobro en junio de 2026?

Los montos se depositarán de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios junto con el haber mensual, respetando el cronograma distribuido según la finalización del DNI.

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

(Urgente24)