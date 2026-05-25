Con escapadas cortas y turismo regional, el feriado del 25 de Mayo movió $ 340 mil millones

Fue un fin de semana largo muy tranquilo. Los eventos y las fiestas populares marcaron gran parte de las decisiones de viaje. Aun así, con 1,4 millones de turistas, fue el tercer fin de semana más importante de los cinco que ya hubo en lo que va del año.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el quinto fin de semana largo del año movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales.

El feriado estuvo marcado por muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas.

El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023. En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. En buena medida esto se dio porque –si bien este año tuvo un día menos– la incidencia de algunos gastos (por ejemplo, el transporte) resultó mayor.

La estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total de $ 339.880 millones, un 9,9% menor a 2023, que también se explicó en la menor extensión de este fin de semana.

Si bien los destinos tradicionales mantuvieron su actividad, gran parte del dinamismo estuvo impulsado por las fiestas populares, las propuestas gastronómicas, las celebraciones patrias y los eventos culturales y deportivos organizados en distintos puntos del país.

En general, las condiciones climáticas del fin de semana fueron bastante favorables para el turismo, especialmente teniendo en cuenta la época del año. Predominaron jornadas frescas y estables en gran parte del país, sin eventos climáticos extremos generalizados, lo que ayudó a sostener las escapadas de cercanía y las actividades al aire libre.

Destinos tradicionales y emergentes

Las ciudades con grandes eventos deportivos, recitales y actividades masivas fueron las destacadas del fin de semana. Córdoba volvió a ubicarse entre los principales polos turísticos: se disputó la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano y hubo recitales y festivales. Por su parte, Salta, Mendoza y San Juan sumaron competencias automovilísticas y el rally internacional que movilizaron visitantes, equipos y turistas.

La gastronomía regional y las fiestas populares fueron protagonistas en muchos destinos. Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias se multiplicaron en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos, generando movimiento en pueblos y en ciudades intermedias.

Los destinos vinculados a la naturaleza y los paisajes continuaron sosteniendo una parte importante del flujo turístico. Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya, El Parque Provincial Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno mantuvieron actividad durante todo el feriado.

El turismo urbano también mostró buen desempeño, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, donde la celebración patria coincidió con el 90° aniversario del Obelisco. Además, se desarrolló una intensa agenda cultural, teatral y gastronómica.

En lo que va del año pasaron cinco fines de semana largos, donde viajaron 9.380.840 turistas que gastaron $ 2.621.963 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 27,7% más (en cantidad de turistas) y se gastó un 45,9% más. Cabe resaltar que esa diferencia se debe a que se compara sólo contra cuatro fines de semana de 2025.

Destacados del fin de semana

Récord aéreo por el 25 de Mayo. Según datos difundidos por Aerolíneas Argentinas, más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el fin de semana largo, con más de 115 mil viajes dentro del país. El viernes 22/5 fue la jornada de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día. El flujo estuvo impulsado por escapadas cortas y destinos nacionales tradicionales.

Buenos Aires volvió al liderazgo regional. De acuerdo con el ranking de la ICCA (International Congress and Convention Association), Buenos Aires volvió a posicionarse como la principal ciudad de América Latina en turismo de reuniones. El reconocimiento destacó su capacidad para atraer congresos y eventos internacionales, apoyada en su infraestructura, conectividad y oferta hotelera. El segmento continúa siendo uno de los de mayor impacto económico dentro de la actividad turística.

Más turismo nacional, menos exterior. Según operadores turísticos y agencias de viaje relevados por medios especializados del sector, durante el fin de semana largo creció la demanda de escapadas dentro del país y cayó el interés por los viajes internacionales. La tendencia estuvo vinculada al contexto económico y a la búsqueda de opciones más accesibles y cercanas. Las termas, los destinos naturales y las propuestas gastronómicas estuvieron entre las más elegidas.

Las búsquedas del feriado patrio. Según datos de la agencia Despegar, las búsquedas de viajes para el fin de semana largo crecieron con fuerza tanto en destinos nacionales como internacionales. El interés por viajar dentro de la Argentina aumentó un 47% respecto del último mes, mientras que las búsquedas al exterior subieron un 16%. Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta encabezaron las preferencias locales. Entre los destinos internacionales más elegidos se destacaron Santiago de Chile, Río de Janeiro y Florianópolis.

Misiones, entre las más buscadas. De acuerdo con información difundida por el portal Turismo Misiones y por los operadores del sector, la provincia se ubicó entre los destinos con mayor interés turístico para el feriado del 25 de Mayo. Puerto Iguazú y otros corredores de naturaleza concentraron gran parte de las consultas y reservas. El movimiento estuvo sostenido, principalmente, por el turismo interno y las escapadas de corta duración.

Consideraciones generales

1) Provincia de Buenos Aires: Las escapadas de cercanía, el turismo rural y las celebraciones criollas marcaron el movimiento turístico bonaerense durante el feriado patrio, con visitantes distribuidos entre la Costa Atlántica, las sierras, las lagunas y los pueblos turísticos del interior. El perfil predominante volvió a ser el de los viajes cortos, muchas veces definidos a último momento, impulsados por turistas provenientes del AMBA y de otros centros urbanos cercanos. En la Costa Atlántica, Mar del Plata inició el fin de semana con reservas hoteleras cercanas al 50% y expectativas de crecimiento vinculadas al turismo espontáneo. La ciudad combinó paseos costeros tradicionales como la Rambla, el Torreón del Monje, el puerto y las figuras de los lobos marinos, con actividades culturales y gastronómicas como el CaFest, visitas guiadas en la Casa sobre el Arroyo, noches de tango y recorridos por Chapadmalal, Laguna y Sierra de los Padres. También se destacaron la gastronomía marplatense, la cerveza artesanal y las propuestas recreativas vinculadas al mar y al aire libre. En el Partido de La Costa, las localidades balnearias desplegaron una agenda unificada con fuerte presencia de actividades criollas, ferias regionales y propuestas recreativas. En San Clemente del Tuyú se realizaron ferias artesanales, la Peña de la Bahía en Termas Marinas y visitas guiadas al vivero Cosme Argerich. Las Toninas organizó jornadas patrias y juegos tradicionales en el Parque Temático y Religioso “Laberinto Las Toninas”, mientras que Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó combinaron mercados gastronómicos, actividades culturales, teatro, museos y ferias sobre la costa. En Nueva Atlantis también hubo demostraciones de carrovelismo sobre la playa. En toda la región las reservas se mantuvieron moderadas, con niveles cercanos al 50% y una estrategia orientada a fortalecer el turismo regional y de cercanía. El interior bonaerense volvió a mostrar una fuerte presencia de fiestas populares, encuentros tradicionalistas y eventos gastronómicos vinculados a la identidad criolla. Dolores celebró la Fiesta de la Torta Argentina con recitales, concursos gastronómicos y el tradicional Pericón Nacional. Lobos organizó la Fiesta de la Empanada y Sabores Patrios, mientras que Carmen de Areco realizó una nueva edición de la Fiesta del Locro Patrio. También hubo propuestas vinculadas al turismo rural y tradicionalista en Baradero, Magdalena y Tornquist, con fogones, peñas, corderos al asador, comidas típicas y actividades gauchas. En destinos serranos y de laguna como Tandil y Chascomús también se registró movimiento turístico sostenido, acompañado por una amplia agenda cultural y recreativa. En Tandil hubo recitales, teatro, peñas patrias y festivales gastronómicos durante todo el fin de semana, además de la Fiesta de la Miel y actividades familiares en distintos espacios culturales de la ciudad. Chascomús, por su parte, tuvo una ocupación del 70% y un gasto diario de $ 110 mil por turista. Se destacó un importante flujo excursionista favorecido por la cercanía con los grandes centros urbanos, con actividades vinculadas a la tradición criolla, muestras culturales y propuestas frente a la laguna.

2) Ciudad de Buenos Aires: La ciudad tuvo un fin de semana largo con fuerte movimiento de gente y una agenda especialmente concentrada en propuestas culturales, gastronómicas y patrias. La ocupación hotelera promedió el 70%, impulsada por visitantes nacionales y extranjeros atraídos por la oferta urbana, los circuitos históricos, la gastronomía, el teatro y los espacios públicos. El gran protagonista fue el 90° aniversario del Obelisco, con shows de mapping, música en vivo, intervenciones artísticas y actividades especiales sobre la avenida Corrientes y el microcentro porteño. Las celebraciones por el 25 de Mayo tuvieron, además, una fuerte presencia en distintos barrios y espacios emblemáticos de la ciudad. En Plaza de Mayo se desarrolló una Gran Fiesta Patria con patio gastronómico criollo, shows folklóricos y actividades tradicionales, mientras que la Feria de Mataderos realizó una edición especial con destrezas gauchescas, danzas nativas, carreras de sortijas y un importante mercado de artesanías regionales. También hubo propuestas culturales y recreativas en la Usina del Arte, en el Cabildo, en Villa Devoto y en el Palacio Libertad, junto con circuitos guiados gratuitos por el casco histórico y recorridos peatonales vinculados a los orígenes de la Revolución de Mayo en barrios como Montserrat y San Telmo. La agenda gastronómica y cultural estuvo atravesada por los sabores típicos y las expresiones tradicionales argentinas, con locro, empanadas, pastelitos, humitas y tamales como protagonistas en distintos patios gastronómicos y ferias. Además, el Ballet Folklórico Nacional organizó clases abiertas de milonga, tango y pericón, sumándose a una programación que incluyó espectáculos musicales, intervenciones artísticas, visitas guiadas y celebraciones patrimoniales en distintos puntos de la ciudad.

3) Catamarca: El movimiento turístico del fin de semana estuvo impulsado por las celebraciones patrias, las propuestas gastronómicas y una intensa agenda cultural distribuida en distintos puntos de la provincia. La ocupación hotelera provincial alcanzó el 60%, mientras que en San Fernando del Valle de Catamarca fue algo menor al 50%. La estadía promedio fue de dos noches y los operadores turísticos registraron buena actividad durante el feriado. La agenda del 25 de Mayo estuvo marcada por festivales folklóricos, ferias artesanales, peñas, espectáculos musicales y eventos tradicionales. En la capital provincial, la Casa de la Puna ofreció ferias de diseño, talleres de danzas típicas, propuestas gastronómicas regionales y espectáculos musicales en vivo. La “Peña del 25” reunió artistas folklóricos, ballets y una tradicional locreada patria, mientras que durante todo el fin de semana se desarrollaron actividades gratuitas orientadas a revalorizar la identidad cultural catamarqueña. Entre los eventos destacados sobresalieron el XLIV Festival Nacional de la Mandarina en Chumbicha, la Expo Rural en Nueva Coneta, el campeonato de locro y pastelitos en Andalgalá y los actos patrios en El Rodeo. Además, Valle Viejo organizó un locro solidario y distintas localidades combinaron propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y celebraciones tradicionales vinculadas al feriado nacional. La diversidad de actividades permitió generar movimiento turístico tanto en la capital como en el interior provincial. San Fernando del Valle de Catamarca también fortaleció su oferta turística con recorridos guiados a través del Bus Turístico, una de las propuestas más elegidas durante el fin de semana. Los circuitos incluyeron visitas al Pueblo Perdido de la Quebrada, al Dique El Jumeal, a la Casa de la Puna y a la Gruta de la Virgen del Valle, combinando patrimonio cultural, turismo religioso y actividades recreativas.

4) Chaco: Con un movimiento turístico muy moderado, la ocupación hotelera provincial promedió el 38%. La Región Litoral alcanzó el 44% de ocupación, seguida por la Región Impenetrable con el 36% y la Región Centro-Sudoeste con el 34%. El gasto promedio diario por turista fue de $ 75 mil, incluyendo comidas y traslados, mientras que la estadía promedio se ubicó en tres días. La agenda turística y cultural estuvo marcada por una fuerte presencia de actividades deportivas, festivales patrios, gastronomía regional y propuestas recreativas. Resistencia concentró buena parte del movimiento con eventos como el torneo nacional de handball, festivales culturales, ciclos de cine, experiencias gastronómicas y múltiples propuestas folklóricas y patrias durante el 25 de Mayo. También se destacaron las ferias regionales realizadas en plazas y espacios públicos de la capital provincial, que convocaron a emprendedores, artesanos y productores locales. Entre los destinos y localidades con mayor actividad sobresalieron también Villa Ángela, Charata, Las Palmas, Puerto Tirol y Presidencia Roque Sáenz Peña. El calendario incluyó competencias deportivas como el Campeonato MTB Norte Chaqueño en Miraflores, el automovilismo zonal en Villa Ángela y el torneo de pesca embarcada en Las Palmas. A su vez, varias localidades organizaron actos patrios, destrezas criollas, peñas, jornadas de campo y propuestas gastronómicas típicas vinculadas al 25 de Mayo, fortaleciendo el turismo de cercanía y el movimiento interno dentro de la provincia.

5) Chubut: El movimiento del fin de semana fue moderado en gran parte de la provincia, con escapadas de cercanía y un perfil de visitante principalmente regional. Más allá de Puerto Madryn, el flujo turístico también se distribuyó en otros destinos consolidados de Chubut, como Esquel, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, además de las propuestas vinculadas a la naturaleza y el turismo de costa en Península Valdés y la comarca andina. En muchos casos predominó el turismo interno, con viajes cortos asociados a actividades culturales, recreativas y gastronómicas. En Puerto Madryn la ocupación fue baja, con una estadía promedio de dos noches y mejor desempeño en viviendas turísticas y complejos. La agenda local combinó actividades patrias, culturales y deportivas, entre ellas espectáculos musicales en el Teatro del Muelle, una peña folklórica con artistas regionales y más de 30 emprendedores locales. El acto oficial por el 25 de Mayo tuvo participación de ballets y orquestas juveniles, propuestas recreativas frente al mar y torneos de fútbol playa para categorías juveniles. La agenda provincial incluyó además ferias, festivales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas en distintos puntos del territorio. En Esquel se realizaron el FeriArte, con más de 90 emprendedores y espectáculos culturales, además del Esquel Blues Festival y una jornada gastronómica en la que se intentó elaborar la empanada patagónica más grande del mundo. Trelew sumó actividades como “Trelew Bajo las Estrellas”, visitas al Museo Paleontológico Egidio Feruglio, degustaciones en viñedos, vuelos de bautismo y propuestas de paleo trekking. También hubo celebraciones patrias y actividades culturales en Lago Puelo, Epuyén, Camarones, Sarmiento y Gaiman, reforzando el movimiento turístico en las distintas regiones de la provincia.

6) Córdoba: Con más de 50 mil turistas y un impacto económico estimado en más de $ 17 mil millones, Córdoba vivió un fin de semana de gran movimiento, deportivo y cultural. La final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River fue uno de los grandes atractivos del fin de semana, que se complementó con una intensa agenda de eventos en toda la provincia. La ciudad de Córdoba registró un promedio de ocupación hotelera del 92%, alcanzando ocupación plena en los alojamientos categorizados cercanos al estadio. El movimiento turístico también se derramó hacia distintas localidades del interior, donde se combinaron escapadas de cercanía, eventos culturales y propuestas recreativas por el 25 de Mayo. Entre los eventos más convocantes sobresalieron el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Festival del Cuarteto en Jesús María y el encuentro de globos aerostáticos en Río Ceballos. Villa General Belgrano mantuvo una ocupación hotelera promedio del 60%, que ascendió al 70% en alojamientos categorizados, con una estadía promedio de 2,5 días. La localidad complementó el movimiento turístico provincial con propuestas culturales y recreativas, entre ellas el Concierto de Otoño realizado el sábado 23 de mayo a cargo de la Banda Municipal, actividad que formó parte de la agenda especial del fin de semana. El Valle de Calamuchita volvió a posicionarse entre los corredores serranos más elegidos gracias a sus paisajes naturales, la gastronomía centroeuropea y las propuestas de descanso y bienestar. Muchos visitantes aprovecharon para recorrer circuitos serranos, lagos y destinos cercanos como La Cumbrecita, que alcanzó una ocupación cercana al 74%, mientras que otras localidades cordobesas también mostraron niveles elevados de reservas: Villa del Totoral llegó al 95%, Colonia Caroya rondó el 90% y Río Cuarto mostró cifras similares.

7) Corrientes: El fin de semana largo registró un buen movimiento turístico en distintos destinos de la provincia, con reservas previas cercanas al 55%, una estadía promedio de tres noches y un gasto diario estimado en $ 100 mil por persona. La agenda del 25 de Mayo combinó actividades culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas distribuidas tanto en la capital provincial como en distintas localidades del interior, fortaleciendo el turismo de cercanía y el flujo de visitantes regionales. El turismo de naturaleza volvió a posicionarse entre los principales atractivos correntinos. Los Esteros del Iberá mantuvieron un importante nivel de actividad turística gracias a las propuestas de ecoturismo, avistaje de fauna, paseos náuticos y experiencias vinculadas a los humedales. El entorno natural de los esteros, junto con los paisajes ribereños del río Paraná y los portales de acceso al Iberá continuaron consolidando a Corrientes como uno de los destinos de naturaleza más importantes del país. En la ciudad de Corrientes se desplegó una agenda gratuita que incluyó circuitos turísticos guiados, ferias gastronómicas, propuestas deportivas y festivales musicales en distintos espacios públicos. Entre las actividades destacadas sobresalieron las ferias de artesanos sobre la costanera, el circuito peatonal “Descubrí Corrientes”, el festival “Corrientes Gin” en el Paseo Terrazas del Paraná y la tradicional Peña de la Ciudad en el barrio San Gerónimo, con presentaciones de músicos y ballets folklóricos locales. La agenda provincial también sumó eventos de fuerte convocatoria como ARTECO, la Exposición Rural, las jornadas de pesca de costa en Yahapé, la tradicional regata entre Corrientes y Empedrado y el Festival de la Torta Frita en Paso de los Libres. Además de las propuestas urbanas, el movimiento turístico se extendió hacia distintos destinos del interior provincial, donde continuaron las actividades vinculadas al turismo rural, la pesca deportiva, las tradiciones regionales y los eventos patrios.

8) Entre Ríos: El fin de semana mostró un movimiento turístico muy tranquilo en la provincia, en un contexto marcado por la cautela en las decisiones de gasto y fuerte incidencia de las escapadas cortas. Desde el sector turístico señalaron que la situación económica nacional continúa condicionando la frecuencia de los viajes, especialmente desde los principales mercados emisores como la provincia de Buenos Aires y el AMBA. Aun así, las termas volvieron a posicionarse como el principal atractivo de la temporada otoño-invierno, junto con las propuestas gastronómicas, ferias, fiestas patrias y actividades organizadas por municipios y microrregiones turísticas. Entre los destinos con mayor movimiento se destacaron Villa Elisa, que alcanzó niveles de ocupación cercanos al 75%, además de los corredores termales y turísticos de Federación, Colón y Concordia. En la región de Salto Grande se desarrollaron eventos deportivos y recreativos vinculados al lago, como el Raid Náutico de las Américas, el Grand Prix Río Uruguay Clase Pampero y los encuentros de mototurismo, que convocaron visitantes de Argentina, Brasil y Uruguay y dinamizaron el movimiento en la costa del río Uruguay. En Colón, el flujo turístico fue muy relajado, con sólo un 42% de ocupación general. En Paraná, la agenda patria y cultural tuvo una fuerte presencia durante el fin de semana, con ferias gastronómicas, espectáculos musicales, actividades deportivas, recorridos turísticos y propuestas vinculadas a la identidad histórica de la capital provincial. Se destacaron el Paseo Matero frente al río, la feria Sabores del Litoral, los recorridos “Descubrí Paraná”, el Bus Turístico solidario y el ciclo “Pensar Paraná”, enfocado en el patrimonio y el pasado de la ciudad como capital de la Confederación Argentina. También hubo actividades deportivas como el Súper Rugby Américas y la Maratón Día del Ejército Argentino, además de la Gala Artística Patria y el tradicional desfile cívico militar por el 25 de Mayo.

9) Formosa. Con un clima muy amigable, la provincia recibió el feriado con un movimiento turístico cercano al 40%. Con contingentes provenientes de distintas provincias y pernoctes que llegaron a los cuatro días, el gasto promedio diario se ubicó en $ 85 mil por persona. En la ciudad capital las actividades incluyeron paseos en piraguas por el riacho Formosa, ferias artesanales, el programa de visitas al museo ferroviario y del mercado municipal en el marco de la semana internacional de los museos y el baile colectivo del gato patriótico con la participación de academias de danzas y agrupaciones folklóricas de la ciudad. El turismo interno y de cercanía volvió a tener un rol predominante, con visitantes que eligieron destinos asociados al descanso, los paisajes naturales y las propuestas al aire libre, especialmente en circuitos como el Bañado La Estrella, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la zona de la Costanera de Formosa. Durante el feriado del 25 de Mayo también se desarrollaron celebraciones y actividades locales en distintos puntos de la provincia. Entre ellas se destacó el 127° aniversario de Herradura, uno de los destinos turísticos más tradicionales de Formosa, reconocido por sus propuestas recreativas, naturaleza y turismo de pesca. La agenda provincial incluyó, además, actividades culturales, ferias, propuestas gastronómicas y espacios recreativos impulsados por municipios y áreas turísticas.

10) Jujuy. El fin de semana dejó un nivel de ocupación hotelera del 64%, una estadía promedio de 1,78 noches y un gasto diario por turista estimado en $ 124.945. El movimiento estuvo impulsado principalmente por las celebraciones patrias, la intensa agenda cultural desplegada en distintos puntos de la provincia y las condiciones climáticas estables que acompañaron durante todo el feriado. Las temperaturas frescas y la ausencia de lluvias favorecieron las actividades al aire libre, las escapadas internas y la circulación de visitantes entre los principales destinos jujeños. La provincia ofreció una agenda muy diversa que combinó actos conmemorativos, gastronomía, música, danza, teatro y actividades patrimoniales. En San Salvador de Jujuy se destacaron las celebraciones patrias en Plaza Belgrano y el Cabildo, con cambios de guardia, chocolatadas, danzas folklóricas y espectáculos musicales. Además, la Semana Gastronómica reunió a chefs locales e invitados en distintas experiencias culinarias, mientras que la Semana de los Museos mantuvo abiertos numerosos espacios culturales en toda la provincia. También sobresalieron el Festival Nacional de Folklore “HM Folk”, las serenatas populares en Monterrico y Fraile Pintado, las fiestas patronales, las actividades gauchas y los festejos por aniversarios de distintas localidades. Entre los destinos más recorridos, además de la capital, estuvieron Humahuaca, Tilcara, Maimará y San Antonio, que combinaron propuestas culturales, ferias, festivales y actividades vinculadas a las tradiciones patrias. La Quebrada mantuvo su atractivo habitual gracias a sus paisajes, su patrimonio cultural y las celebraciones populares distribuidas en distintas localidades. A su vez, localidades como El Carmen, Palpalá y Caimancito lograron captar visitantes con eventos productivos, espectáculos musicales y actividades criollas vinculadas al feriado nacional.

11) La Pampa: El fin de semana largo mostró un movimiento impulsado por escapadas regionales, encuentros familiares y celebraciones patrias distribuidas en distintas localidades de la provincia. Las actividades vinculadas al 25 de Mayo tuvieron fuerte protagonismo, especialmente a través de peñas folklóricas, locreadas populares, ferias de emprendedores, espectáculos musicales y actos tradicionales que convocaron tanto a residentes como a visitantes de provincias cercanas. El movimiento se concentró en ciudades como Santa Rosa y General Pico, aunque también se observó circulación en pequeños pueblos y destinos del interior provincial, donde las fiestas populares y las propuestas gastronómicas permitieron dinamizar la actividad durante todo el feriado. Las comidas típicas, especialmente el locro y las propuestas criollas, volvieron a ocupar un lugar central dentro de las celebraciones patrias. Los principales atractivos naturales de la provincia continuaron siendo uno de los motores del turismo pampeano. Muchos visitantes recorrieron el Parque Nacional Lihué Calel, reconocido por sus sierras, senderos y paisajes característicos del monte pampeano, así como la Reserva Provincial Parque Luro, donde se combinan patrimonio histórico, bosque de caldenes y avistaje de fauna. También mantuvieron movimiento turístico los corredores vinculados al Río Colorado y distintas propuestas de turismo rural y de estancias distribuidas en el interior provincial.

12) La Rioja: El fin de semana dejó un buen balance, con un movimiento impulsado principalmente por el turismo interno y regional. La agenda combinó celebraciones populares, experiencias gastronómicas, turismo aventura y recorridos por algunos de los paisajes naturales más emblemáticos del territorio riojano. Uno de los principales atractivos fue la Fiesta Nacional de la Olivicultura, realizada en Aimogasta en el marco del Día Nacional de la Olivicultura. El evento reunió shows en vivo, gastronomía regional, ferias de productores y actividades culturales, consolidándose como una de las celebraciones más representativas de la identidad productiva y cultural riojana. El turismo de naturaleza y aventura volvió a ocupar un lugar central dentro de la oferta provincial. Muchos visitantes eligieron recorrer el Parque Nacional Talampaya, uno de los destinos más emblemáticos del país y Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocido por sus imponentes formaciones rojizas, cañones y paisajes desérticos únicos. Además, las reservas naturales, los circuitos serranos y las actividades al aire libre continuaron atrayendo turistas. La propuesta también estuvo acompañada por la consolidación de la Ruta del Vino Riojano y la gastronomía regional, que continuaron posicionándose como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la oferta provincial.

13) Mendoza: El fin de semana mostró un buen nivel de movimiento turístico, con una ocupación promedio provincial proyectada en el 58% y la llegada estimada de casi 56 mil turistas. La estadía promedio fue de 2,5 días y el impacto económico generado por la actividad turística se estimó en $ 11.370 millones. Los niveles más altos de ocupación se registraron en la montaña mendocina, con cifras cercanas al 80%, mientras que la Ciudad de Mendoza y el Valle de Uco también mantuvieron niveles de actividad del 60%. La agenda turística del fin de semana combinó propuestas vinculadas al turismo del vino, la gastronomía, la montaña y los eventos deportivos internacionales. En distintos puntos de la provincia se desarrollaron actividades patrias, circuitos en bodegas, ferias gastronómicas y espectáculos culturales que acompañaron el flujo de visitantes durante el feriado. La combinación entre naturaleza, enoturismo y experiencias gastronómicas volvió a posicionar a Mendoza entre los destinos más elegidos del país. Uno de los principales motores de movimiento turístico fue el inicio del Desafío Ruta 40 YPF, competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid, que regresó a San Rafael después de diez años. El evento movilizó competidores, equipos técnicos y aficionados de distintos países, generando un fuerte impacto en hoteles, restaurantes, bodegas y servicios turísticos en toda la región del sur provincial. Las desafiantes dunas del Nihuil volvieron a convertirse en uno de los grandes escenarios deportivos del fin de semana. El movimiento turístico también se distribuyó en destinos tradicionales como la ciudad de Mendoza, Valle de Uco y las localidades de montaña, donde los visitantes aprovecharon recorridos paisajísticos, visitas a bodegas, actividades de aventura y propuestas gastronómicas regionales. Además, la cercanía de la temporada invernal comenzó a impulsar el turismo hacia las zonas cordilleranas y los principales corredores turísticos.

14) Misiones: Con las Cataratas del Iguazú como el destino más concurrido de la provincia, el movimiento turístico del feriado patrio se caracterizó principalmente por la presencia de visitantes nacionales e internacionales atraídos por la naturaleza y la agenda cultural. El Parque Nacional Iguazú ofreció propuestas especiales, como los paseos nocturnos “Luna Llena”, actividades patrias y culturales por el 25 de Mayo que incluyeron un desfile cívico-militar en Plaza San Martín y celebraciones abiertas a residentes y visitantes. Más allá de Puerto Iguazú, el movimiento turístico alcanzó a los distintos puntos de la provincia vinculados al turismo cultural, gastronómico y de naturaleza, como Posadas, San Ignacio y El Soberbio. Se destacó una amplia agenda cultural gratuita, con espectáculos folklóricos, conciertos, ferias, actividades infantiles, turismo cultural y propuestas recreativas en toda la provincia. En Posadas sobresalieron las actividades del Parque del Conocimiento, funciones en el IMAX, espectáculos del ballet folklórico y una nueva edición de la Expo Té, que reunió degustaciones, productores, capacitaciones y visitantes de distintos puntos del país y de Brasil. También hubo celebraciones patrias y jornadas gastronómicas y culturales en localidades del interior como Cerro Corá.

15) Neuquén: Los paisajes cordilleranos, los lagos patagónicos y las propuestas gastronómicas volvieron a posicionarse entre los principales atractivos del feriado patrio en la provincia, que recibió visitantes regionales y turistas de escapadas cortas durante el fin de semana. El movimiento se concentró especialmente en los corredores turísticos vinculados a la montaña y al turismo de naturaleza, en un contexto marcado por el inicio de la temporada invernal y las actividades culturales organizadas por el 25 de Mayo. Entre los destinos más recorridos volvieron a destacarse San Martín de los Andes y la Ruta de los Siete Lagos, además de Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Junín de los Andes, donde continuaron siendo protagonistas las actividades al aire libre, los paisajes otoñales y las experiencias vinculadas a la pesca, el senderismo y el turismo aventura. También hubo circulación de visitantes en el norte provincial y en los circuitos termales y rurales. El enoturismo siguió consolidándose como una de las propuestas emergentes de la provincia, particularmente en San Patricio del Chañar, donde bodegas locales organizaron experiencias especiales por el Día de la Patria con gastronomía regional, vinos neuquinos, música en vivo y recorridos guiados. En tanto, Neuquén capital concentró gran parte de la agenda patria con el evento “Patria Capital” en el Parque Jaime de Nevares, que reunió peñas folklóricas, ferias de emprendedores, food trucks, locro patrio y actividades recreativas para toda la familia.

16) Río Negro: Las propuestas gastronómicas, los paisajes patagónicos y las celebraciones patrias marcaron el movimiento turístico del fin de semana en la provincia, con actividades distribuidas entre la Cordillera, la Costa Atlántica y el Alto Valle. En la región andina, San Carlos de Bariloche volvió a destacarse entre los destinos más elegidos, con movimiento asociado a la gastronomía, las cervecerías artesanales, los paisajes de montaña y las actividades recreativas típicas de la temporada otoñal. Durante el fin de semana se desarrollaron encuentros y propuestas vinculadas a la producción cervecera regional, como “Pinta Bariloche”, con participación de cervecerías artesanales, música en vivo y gastronomía local. También hubo circulación de visitantes en circuitos lacustres y de naturaleza vinculados a El Bolsón, Dina Huapi y la Comarca Andina, donde continuaron destacándose las escapadas de naturaleza, el trekking y la producción regional. En el Alto Valle, Cipolletti y General Roca desarrollaron agendas culturales y recreativas con espectáculos, música, ferias y actividades abiertas al público durante todo el fin de semana largo. Sobre la Costa Atlántica, el Golfo San Matías concentró gran parte de las propuestas patrias y gastronómicas del feriado. Las Grutas y San Antonio Oeste organizaron actividades culturales, degustaciones, peñas folklóricas, clases de cocina, ferias y celebraciones tradicionales frente al mar. Entre las propuestas destacadas estuvo el Encuentro Bioceánico Hispanolatino de Gastronomía (Enbhiga), un encuentro gastronómico con charlas, masterclass y degustaciones regionales, además de espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia. La agenda también incluyó peñas patrias, chocolatadas populares, carreras deportivas y el tradicional Gran Pericón Nacional por el 25 de Mayo. En tanto, un destino costero como Playas Doradas mantuvo actividad vinculada a caminatas costeras, gastronomía y propuestas al aire libre propias de la temporada media.

17) Salta: El balance del fin de semana fue positivo, con propuestas distribuidas en distintos municipios y una fuerte presencia de actividades vinculadas a la identidad salteña, la gastronomía regional, el vino y las tradiciones folklóricas. El flujo de visitantes se concentró especialmente en los principales corredores turísticos de la provincia, impulsado por escapadas regionales, turismo interno y visitantes atraídos por la agenda patria y los grandes eventos del fin de semana. Entre los circuitos más recorridos volvieron a destacarse Cafayate y los Valles Calchaquíes, con propuestas en bodegas, gastronomía regional y actividades culturales. En Cachi hubo trekking, circuitos deportivos y experiencias de astroturismo en los corredores de montaña y yungas del norte provincial, con movimiento en zonas como Orán e Isla de Cañas. También continuaron siendo muy transitados los recorridos tradicionales de la Quebrada del Toro, la Ruta Nacional 68 y los circuitos asociados a viñedos, pueblos históricos y paisajes de altura. En Salta capital, la agenda combinó actividades patrias, espectáculos musicales, peñas folklóricas, ferias y grandes eventos deportivos y culturales. Se destacaron el TC2000 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, el recital de Divididos, la Expo Bodegas, la Gran Peña de Los Nocheros y los homenajes a Mercedes Sosa organizados por el Ballet Folklórico y la Orquesta Sinfónica de Salta. También hubo ferias artesanales, encuentros de academias folklóricas del NOA, locros patrios y propuestas gastronómicas en distintos corredores turísticos de la ciudad. Más allá de la capital, localidades como San Carlos, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma y Metán desarrollaron festivales, ferias de emprendedores, concursos gastronómicos, veladas patrióticas y actividades culturales.

18) San Juan: La provincia desplegó una amplia agenda turística, cultural y deportiva durante el feriado patrio, combinando propuestas de naturaleza, gastronomía, enoturismo y actividades recreativas en distintos departamentos. El movimiento estuvo impulsado por las escapadas regionales y el turismo interno, con visitantes atraídos por los paisajes cordilleranos, las experiencias vinculadas al vino y el aceite de oliva, y la agenda especial organizada para el 25 de Mayo. Entre los principales destinos y circuitos turísticos se destacaron Valle Fértil y el Parque Provincial Ischigualasto, con recorridos tradicionales, trekking y propuestas de astroturismo; además de Calingasta, Jáchal, Ullum y Zonda, donde hubo actividades vinculadas al senderismo, el turismo aventura, las experiencias rurales y visitas a bodegas. También se promovieron recorridos culturales y urbanos en San Juan capital, con caminatas históricas, circuitos ferroviarios y propuestas de arte urbano. El turismo del vino y del aceite de oliva tuvo además un lugar central durante el fin de semana, con degustaciones, visitas guiadas y actividades gastronómicas en departamentos como Pocito, San Martín, Albardón y Santa Lucía. En el marco del Día Nacional de la Olivicultura, el Chalet Cantoni reunió a productores, con catas dirigidas, gastronomía regional y espectáculos musicales, reforzando una de las producciones emblemáticas de la provincia. La agenda también estuvo acompañada por importantes eventos deportivos internacionales, entre ellos el “Desafío Punta Negra” y el “Desafío Ruta 40”, correspondiente al Campeonato Latinoamericano de Rally Raid FIM Latin America 2026, que convocó competidores y visitantes de distintos países. A ello se sumaron actividades patrias, galas artísticas y celebraciones oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

19) San Luis: La provincia registró un movimiento turístico moderado este feriado, con visitantes que se distribuyeron principalmente entre los destinos serranos y los circuitos tradicionales de turismo de naturaleza, favorecidos por las temperaturas otoñales y las propuestas organizadas durante el 25 de Mayo. Entre los lugares más elegidos volvieron a destacarse Merlo, uno de los principales polos turísticos provinciales por su microclima y por su oferta de cabañas, gastronomía y turismo activo. También, Potrero de los Funes, con movimiento en torno al lago y los complejos serranos, y localidades como El Trapiche, La Carolina, La Punta, Juana Koslay, Cortaderas o San Jerónimo, promovidas especialmente durante el fin de semana como alternativas para combinar tranquilidad, paisajes naturales, historia y turismo rural. También hubo circulación de visitantes en circuitos religiosos y de naturaleza que integran capillas, senderos, miradores y caminos serranos. La agenda patria incluyó actos oficiales, desfiles, música y danzas folklóricas en distintas localidades de la provincia, además de actividades recreativas y culturales abiertas al público. En paralelo, San Luis reforzó la promoción de recorridos vinculados al turismo de fe, la historia y el patrimonio natural, una de las líneas que viene impulsando la provincia para diversificar su oferta turística más allá de los destinos tradicionales.

20) Santa Cruz: La actividad turística del feriado patrio se sostuvo con el turismo regional, los viajes de cercanía y los visitantes que aprovecharon el fin de semana para recorrer algunos de los principales paisajes patagónicos. Si bien las condiciones climáticas propias de fines de mayo marcaron el ritmo de la temporada baja, los destinos turísticos tradicionales continuaron recibiendo movimiento, especialmente aquellos vinculados a la naturaleza y al turismo de aventura. El Calafate volvió a concentrar gran parte de la actividad provincial, impulsada por las visitas al Glaciar Perito Moreno y los recorridos dentro del Parque Nacional Los Glaciares, que siguen posicionándose entre los principales atractivos turísticos del país incluso fuera de la temporada alta. También se registró circulación de visitantes en El Chaltén, donde continuaron las propuestas asociadas al senderismo, los paisajes de montaña y el turismo de naturaleza. Localidades como Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto Deseado sostuvieron actividades culturales, recreativas y gastronómicas vinculadas al movimiento interno del fin de semana. A ello se sumaron circuitos de estepa, turismo rural y experiencias ligadas a la identidad patagónica.

21) Santa Fe: La provincia vivió uno de los fines de semana largos con mayor movimiento turístico del país, impulsado por una agenda de más de 50 eventos y actividades distribuidas en todo el territorio provincial. La ocupación promedio estimada de alojamientos turísticos alcanzó el 61%, con la llegada de alrededor de 83 mil visitantes entre turistas y excursionistas. Del total, más de 28 mil turistas pernoctaron en la provincia con una estadía promedio de 2,35 noches, mientras que el gasto diario por visitante fue estimado en $ 182 mil. El movimiento económico generado por la actividad turística superó los $ 19 mil millones. La provincia desplegó una programación marcada por grandes recitales, competencias deportivas, fiestas populares y celebraciones patrias. En la ciudad de Santa Fe se destacaron los shows de Ciro y Los Persas y el Abel Pintos en la Estación Belgrano. Ambos convocaron a miles de personas. También sobresalieron el espectáculo del Cirque XXI, la propuesta gastronómica “Sabores de Nuestra Historia”, la Chaya con Sergio Galleguillo y el partido entre el Club Atlético Colón y el Club Mitre de Santiago del Estero en el estadio Brigadier López. Rosario concentró otro de los grandes focos turísticos del fin de semana, especialmente por el encuentro de Copa Argentina entre el Club Atlético Unión y el Club Atlético Independiente, que movilizó hinchas provenientes de distintas provincias. La ciudad además ofreció recitales de artistas como Zoe Gotusso, Emanero, Coty Hernández, Peces Raros y Liliana Herrero, además de la feria vitivinícola Chachingo Wine Fair y espectáculos teatrales y de entretenimiento. El movimiento también se distribuyó en múltiples localidades del interior provincial. En la región sur se destacaron la Fiesta de Nuestra Tierra en Álvarez, el Encuentro de Autos Antiguos y Clásicos en Firmat y los concursos criollos y gastronómicos en Ibarlucea y Empalme Villa Constitución. Rafaela movilizó visitantes con el Torneo de Fútbol Infantil “Bichito”, mientras que San Carlos Sud recibió competencias motociclísticas y San Vicente celebró la festividad de Santa Rita de Casia. En el norte provincial las actividades vinculadas al turismo de naturaleza, los humedales y los ríos consolidaron la oferta turística regional con propuestas como la Gran Jineteada de Santa Rosa de Calchines, la Fiesta del Moncholo en Angeloni y la travesía de canotaje en el Jaaukanigás.

22) Santiago del Estero: El fin de semana largo mostró un movimiento activo en distintos puntos de la provincia, con especial protagonismo de Termas de Río Hondo, que volvió a consolidarse como uno de los principales destinos termales del país. Las reservas promedio en la ciudad alcanzaron el 70%, con picos superiores en hoteles de mayor categoría, mientras que Santiago del Estero-La Banda registró niveles cercanos al 40%. En tanto, destinos emergentes como Villa Ojo de Agua y Sumampa alcanzaron niveles de reservas del 100%. El gasto promedio diario por visitante fue estimado en $ 100 mil y la estadía promedio se ubicó en dos noches. Termas de Río Hondo desplegó una agenda especial por el 25 de Mayo, combinando espectáculos folklóricos, gastronomía regional y celebraciones patrias. La tradicional Noche de Gala reunió artistas y ballets folklóricos en el Centro Cultural General San Martín, mientras que el Paseo Gastronómico “Sabores y Tradiciones” transformó la calle Sarmiento en un gran circuito peatonal con música en vivo, cocina regional y espectáculos callejeros. Entre las propuestas destacadas sobresalió la presentación del violinista santiagueño Néstor Garnica, uno de los artistas más convocantes del folklore regional. Además, los visitantes recorrieron el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, disfrutaron de los complejos termales y de la infraestructura hotelera abastecida con aguas termales mineromedicinales, uno de los principales diferenciales de la ciudad. También se sumaron paseos de artesanos, propuestas gastronómicas, actividades deportivas y funciones en el cine teatro local, fortaleciendo la oferta para turistas y excursionistas. En la capital provincial, el movimiento estuvo acompañado por eventos como la Expo Internacional Smart City desarrollada en el FORUM, que impulsó la ocupación hotelera en los días previos al feriado y atrajo visitantes nacionales e internacionales, incluyendo delegaciones diplomáticas y referentes del ámbito tecnológico y urbano. A esto se sumaron actividades tradicionales como el Patio Cultural del Indio Froilán y la Feria Artesanal y Productiva de Upianita, propuestas muy vinculadas a la identidad santiagueña. El interior provincial también mostró un fuerte dinamismo turístico. Sumampa y Villa Ojo de Agua se destacaron por sus paisajes serranos y por eventos tradicionales como el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo, que convocó visitantes de distintas provincias.

23) Tierra del Fuego: Con la naturaleza como eje turístico, el movimiento del fin de semana estuvo acompañado por actividades culturales, celebraciones patrias y propuestas vinculadas a la naturaleza. La ocupación hotelera y parahotelera estimada alcanzó el 44%, con una estadía promedio de tres noches y un gasto diario por turista cercano a los $ 165 mil por persona. En Ushuaia las actividades centrales estuvieron encabezadas por la tradicional Vigilia Patriótica “Esperando el 25”, organizada por el Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel” con acompañamiento de la Municipalidad local. La propuesta reunió espectáculos folklóricos, ballets, músicos invitados y peñas populares en el Centro Cultural Esther Fadul, además de una oferta gastronómica típica con locro, empanadas y comidas regionales, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del feriado patrio en la ciudad. El movimiento también estuvo impulsado por los tradicionales atractivos naturales y paisajísticos de la provincia. También en la capital provincial muchos visitantes recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego, realizaron navegaciones por el Canal Beagle y visitaron sitios emblemáticos como el Tren del Fin del Mundo y el Glaciar Martial. Además, el turismo gastronómico y las experiencias vinculadas a la nieve y la montaña continuaron siendo uno de los principales atractivos de la capital fueguina. En el resto de la provincia se registró un movimiento más tranquilo, con Río Grande y Tolhuin como destinos que complementaron la oferta fueguina. Esta última localidad mantuvo su atractivo como punto de conexión entre el norte y el sur de la isla, mientras que Río Grande continuó consolidándose en actividades vinculadas al turismo histórico, cultural y de pesca deportiva.

24) Tucumán: El fin de semana largo estuvo acompañado por un importante movimiento turístico en distintos puntos de la provincia, impulsado por una agenda que combinó tradiciones patrias, gastronomía, espectáculos culturales y actividades recreativas. Las reservas hoteleras mostraron un buen desempeño, especialmente en San Javier, que alcanzó el 95% de ocupación, seguido por Yerba Buena con el 78%, Monteros con el 65%, San Miguel de Tucumán con el 45% y Tafí del Valle con el 41%. El gasto promedio diario estimado por visitante fue de $ 92.500. La provincia desplegó una programación muy amplia entre el 22 y el 25 de mayo, con peñas folklóricas, ferias de emprendedores y artesanos, circuitos turísticos guiados, actividades deportivas, teatro, música y celebraciones patrias tanto en la capital como en localidades del interior. En San Miguel de Tucumán se destacaron las vigilias patrióticas, los city tours, el Bus Turístico nocturno, las ferias gastronómicas y artesanales en Plaza Independencia y Parque Avellaneda, además del tradicional espectáculo de luces y sonido en la Casa Histórica de la Independencia. La gastronomía volvió a ocupar un lugar central dentro de la oferta turística tucumana. La Ruta de la Empanada, los concursos de empanadas en Colalao del Valle y Tafí del Valle, la Semana del Sánguche de Milanesa y múltiples peñas patrias consolidaron la identidad culinaria provincial como uno de los principales atractivos del fin de semana. A esto se sumaron festivales folklóricos, serenatas patrias y propuestas culturales distribuidas en ciudades como Aguilares, Concepción, Monteros, Yerba Buena, Tafí Viejo y El Cadillal. Las actividades de naturaleza y de turismo activo también tuvieron protagonismo durante el feriado. Muchos visitantes recorrieron destinos como El Cadillal, Tafí del Valle, San Javier y Raco, participando de caminatas, trekking, observaciones astronómicas, bici tours y actividades recreativas al aire libre. Entre las propuestas más convocantes se destacaron el Tafí Trail, la Carrera Desafío El Cadillal y distintas actividades vinculadas al turismo rural y de montaña.