Fortalecen a instituciones que abordan la discapacidad

Desde el Gobierno de Jujuy se acompaña y asesora a instituciones de la sociedad civil que desarrollan acciones vinculadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En el marco del programa de fortalecimiento institucional impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano, se llevó a cabo una nueva edición de la Mesa de Trabajo con organizaciones e instituciones de la sociedad civil de toda la provincia.

La directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, destacó que estos encuentros permiten fortalecer el vínculo con las organizaciones y acompañarlas en sus procesos de regularización institucional.

En ese sentido, indicó que muchas asociaciones solicitaron asesoramiento sobre constitución legal y obtención de personería jurídica, por lo que en esta Mesa de Trabajo se contó con la participación de la directora provincial de Relaciones con la Sociedad Civil, Ingrid Carretero.

Durante la jornada, Carretero brindó asesoramiento sobre los requisitos y la documentación necesaria para la conformación de organizaciones sin fines de lucro, además de herramientas vinculadas a la administración y el financiamiento de las instituciones.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer estos espacios de trabajo conjunto, ya que permiten acompañar a organizaciones que desarrollan acciones vinculadas a la inclusión laboral de Personas con Discapacidad y al trabajo comunitario en toda la provincia.