Desmienten que este reactivada al 100% la obra de la autopista que inicia desde el Cuarteadero hasta San Pedro de Jujuy

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Jujuy, Ramón Neyra, desmintió que la obra de la autopista sobre la Ruta Nacional Nº 34, en el tramo comprendido entre El Cuarteadero y San Pedro de Jujuy, se encuentre reactivada en su totalidad.

El dirigente sindical aseguró que la situación de la obra continúa siendo compleja y que persisten los mismos inconvenientes que se registran desde hace varios meses, principalmente vinculados a la falta de pagos a la empresa encargada de los trabajos.

Neyra explicó que mantiene contacto permanente con la empresa a cargo de la ejecución de la obra, la cual le informó que aún existen importantes deudas pendientes que afectan el normal desarrollo de los trabajos. En ese contexto, sostuvo que la cantidad de trabajadores ocupados no se modificó significativamente y que actualmente se mantienen alrededor de 120 obreros desempeñando tareas en el lugar.

Según indicó, la información difundida sobre una supuesta reactivación total de la obra genera expectativas que no se corresponden con la realidad. Consideró que este tipo de anuncios resultan perjudiciales para los trabajadores de la construcción, especialmente en un contexto marcado por la paralización de numerosas obras públicas a nivel nacional y por la falta de oportunidades laborales para el sector.

El titular de UOCRA Jujuy remarcó que las condiciones de la obra son prácticamente las mismas que las registradas meses atrás y señaló que el avance general alcanza aproximadamente el 50 por ciento de ejecución, por lo que aún resta completar una parte importante del proyecto.

Asimismo, recordó que durante el período de mayor actividad llegaron a desempeñarse cerca de 400 trabajadores en el tramo de la Ruta Nacional 34. Sin embargo, en la actualidad la cifra se redujo a unos 120 obreros, número que incluso continúa disminuyendo debido a la baja de personal.

Neyra sostuvo que la realidad de la obra dista considerablemente de los anuncios que hablan de una activación plena y reiteró que la información que brinda el gremio surge del contacto directo con la empresa responsable de los trabajos.

El dirigente también señaló que existe un diálogo permanente con funcionarios del Gobierno provincial respecto a la situación que atraviesa el sector de la construcción y la preocupación por la falta de empleo. No obstante, manifestó que hasta el momento no se han obtenido respuestas que permitan revertir el escenario actual de la obra.

Por otra parte, diferenció la situación de este tramo de la Ruta Nacional 34 de otra obra vial que se ejecuta desde el límite con la provincia de Salta hacia El Cuarteadero. Según explicó, ese proyecto avanza con normalidad debido a un esquema de financiamiento compartido, donde la Provincia aporta el 70 por ciento de los recursos y la Nación el 30 por ciento restante.

Finalmente, Neyra expresó su deseo de que la autopista entre El Cuarteadero y San Pedro de Jujuy pueda retomar un ritmo normal de ejecución, ya que una reactivación efectiva permitiría generar una importante cantidad de puestos de trabajo para los obreros de la construcción de la provincia.