La inflación en «Irán» se dispara a niveles históricos

Los valores en mayo alcanzaron un 77,2%, un nivel no visto desde la Segunda Guerra Mundial.

En mayo, la inflación interanual en Irán llegó a un nivel que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que pone de manifiesto las serias dificultades económicas que enfrenta el ciudadano promedio. La República Islámica se encuentra además preocupada por la posible reanudación de la guerra con Israel y Estados Unidos.

Un informe del Banco Central de Irán publicado el lunes confirma lo que los ciudadanos ya habían notado al realizar compras o pagar servicios: la moneda nacional, el rial, se encuentra severamente afectada por la guerra y la incertidumbre sobre su continuidad.

La economía iraní, que depende en gran medida de los ingresos petroleros, también enfrenta problemas estructurales como la mala gestión y la corrupción, en medio de un bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Históricamente, la presión económica ha generado protestas en el país, algo que la teocracia ha intentado evitar tras la represión de manifestaciones en enero que resultaron en más de 7.000 muertes, según estimaciones de activistas.

«No tengo ninguna duda de que si Trump se marcha (de Irán sin un acuerdo formal de paz), lo más probable es que veamos algo similar a lo de enero hacia finales del verano, debido a la situación económica y social», declaró el analista Mohsen Jalilvand en un video difundido por la web noticiosa iraní Fararu.

«Tendremos precios más altos»

El Banco Central iraní indicó que el índice de precios al consumidor, que mide una canasta de bienes y servicios, alcanzó el 77,2% en mayo en comparación con el año anterior. Este porcentaje es un 8,5% más alto que en abril. Los precios de productos de primera necesidad, como medicamentos y tarifas de taxi, aumentaron un 113,8% en un año.

Irán solo había registrado una inflación más severa en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión del país por parte de británicos y soviéticos interrumpió el suministro de alimentos, lo que resultó en una hiperinflación y hambruna. En esa época, la falta de comida y un brote de tifus causaron numerosas muertes.

Un instituto privado de análisis económico iraní, el Instituto Bamdad de Estudios Económicos, calificó las cifras actuales como «una tasa sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial». Sin embargo, el Banco Central no ha reconocido la magnitud de estos datos.

Los ataques aéreos de este año han dañado considerablemente a las empresas y a la industria petrolera de Irán. El bloqueo de Estados Unidos ha limitado las exportaciones de crudo, una fuente clave de ingresos en divisas. La recaudación fiscal ha disminuido debido a las dificultades de las empresas, incluso tras la pausa en los combates.

El rial, que en 2015 se cotizaba a 32.000 por dólar, ahora supera los 1,7 millones por dólar.

«Definitivamente, tendremos precios más altos», advirtió el presidente del país, Masoud Pezeshkian, en mayo. «Estamos luchando y debemos aceptar esta dificultad».

En el pasado, problemas económicos derivaron en protestas

Entre 2017 y 2018, el aumento en los precios de alimentos provocó manifestaciones que resultaron en más de 20 muertes y cientos de detenciones. También, el incremento del precio de la gasolina subsidiada por el gobierno llevó a protestas que dejaron más de 300 fallecidos.

Las protestas más recientes por el rial a comienzos de este año fueron las más intensas que ha vivido la República Islámica desde su revolución de 1979.

El economista Saeed Leilaz, basado en Teherán, advirtió que la inflación anual podría alcanzar el 80%. «La sociedad iraní no puede tolerar una inflación anual superior al 25%», sostuvo.

(Cadena3)