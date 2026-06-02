Bomberos voluntarios de toda la provincia celebraron su día con un acto en Monterrico

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, se realizó en la ciudad de Monterrico un acto conmemorativo que reunió a representantes de 14 cuarteles de distintas localidades de la provincia, congregando a más de 200 bomberos voluntarios.

La actividad contó con la participación del secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel, José María Albizo Cazón, quien asistió por invitación del jefe de Bomberos Voluntarios de Monterrico, Ariel Mamani.

Al respecto, el funcionario destacó la importancia de acompañar este tipo de encuentros y señaló: “Nos hemos hecho presentes a los efectos de acompañar a 14 cuarteles de bomberos voluntarios que se congregaron en la ciudad de Monterrico en pos de los actos por el Día Nacional del Bombero Voluntario”.

Reconocimiento

Asimismo, remarcó el reconocimiento del Gobierno provincial hacia la tarea que realizan diariamente los integrantes de los distintos cuerpos de bomberos. “Deseamos transmitir nuestra decisión de visitar los cuarteles en pos de adentrarnos en la tarea altruista que llevan adelante nuestros conciudadanos que allí prestan servicio”, expresó.

En ese sentido, explicó que la iniciativa surge desde la Secretaría de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel en una labor articulada con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el propósito de fortalecer el vínculo institucional y conocer de primera mano la realidad de los cuarteles de toda la provincia.

Participaron también de las actividades el director general de Emergencias, Ariel Mamaní; el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Jujuy, Jorge Muñoz; funcionarios del Municipio de Monterrico y concejales de esa ciudad.