Desmantelan banda que robó 25 camionetas Hilux y las enviaba a Jujuy

La Justicia dictó prisión preventiva para los líderes de la organización criminal tras 16 allanamientos en el Conurbano y en Jujuy. Se recuperaron 25 camionetas robadas.

La investigación realizada por las autoridades culminó en el desmantelamiento de una red delictiva que había robado un total de 25 camionetas Toyota Hilux y que operaba de manera interprovincial. La Justicia dictó prisión preventiva para los dos líderes de la organización conocida como «Banda de las Hilux» por el delito de asociación ilícita.

Las detenciones se llevaron a cabo tras 16 allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad en diversas localidades del sur del Conurbano bonaerense y en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las operaciones fueron ejecutadas por la División Sustracción de Automotores y Autopartes.

La causa judicial fue iniciada en la Fiscalía de Núñez y Saavedra, bajo la supervisión de José María Campagnoli, después de que una mujer denunciara, a principios de mayo de este año, el robo de su vehículo en la calle Cuba al 3400, en el barrio de Núñez.

Los investigadores establecieron el vínculo entre los delitos mediante un seguimiento por geolocalización que los llevó a un domicilio en Ezeiza, donde encontraron el automóvil denunciado, que tenía el sistema de arranque forzado, junto a otras dos camionetas de la misma marca que habían sido robadas en Núñez y Belgrano.

Al profundizar en la investigación y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes descubrieron que la organización utilizaba un Fiat Argo y una Ford EcoSport como vehículos de apoyo. A través de estos autos, marcaban las camionetas Hilux y SW para abrirlas una vez estacionadas.

Según información de fuentes policiales, con los datos recopilados, la fiscalía solicitó órdenes de registro para varios partidos bonaerenses, como Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez, Lomas de Zamora, El Jagüel, Llavallol, Berazategui y Quilmes, así como para el barrio Alto Comedero en Jujuy.

Las órdenes de allanamiento fueron aprobadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Alfredo Godoy, y la Secretaría 156 de Darío Rinaldi, que enviaron exhortos a los juzgados de garantías de cada jurisdicción involucrada.

Durante los operativos, se confiscó un importante arsenal tecnológico, que incluía 26 teléfonos celulares, tres computadoras, una tablet, un pendrive, 15 impresoras 3D, un tester automotriz, dos escáneres, un programador de llaves y máquinas cortadoras de llaves automáticas, así como herramientas de mano, autopartes, 38 llaves de vehículos, siete patentes (cuatro con pedido de secuestro) y una escopeta de doble cañón de 16 milímetros con municiones.

El juez Godoy impuso prisión preventiva para el jefe y el segundo de la banda, notificando a otras diez personas vinculadas a la causa penal por asociación ilícita y deteniendo a un tercer individuo por tenencia ilegal de arma de fuego.

Al evaluar los riesgos procesales, el magistrado consideró que el principal imputado había sido liberado en septiembre del año pasado tras cumplir una condena por encubrimiento reiterado de dos años de prisión en suspenso. Por su parte, el segundo líder también fue arrestado debido a que contaba con una suspensión de proceso a prueba vigente por un delito de robo agravado en concurso con encubrimiento.

(NA)